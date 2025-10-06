“2차전에서는 타격 준비 잘해야”

[헤럴드경제=정석준 기자] 박진만(48) 삼성 라이온즈 감독이 NC 다이노스 선발 구창모 공략 실패를 와일드카드 결정(WC) 1차전 패인으로 꼽았다.

박 감독은 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 2025 KBO 포스트시즌 WC 1차전에서 NC에 1-4로 패한 뒤 “구창모를 공략하지 못했다. 병살타도 여러 개(3개) 나왔다”며 “잘 맞은 타구가 야수 정면으로 가고, NC 야수진이 수비를 잘했다. 오늘 중심 타선이 터지지 않았는데 내일 2차전에서는 타격 준비를 잘해야 한다”고 말했다.

이날 삼성은 5안타에 그쳤고 이성규의 솔로포 한 방으로 1점만 얻었다.

1회, 8회, 9회에는 병살타로 추격 기회를 날렸다.

3회말 이성규 타구 때 NC 3루수 김휘집의 호수비도 박 감독의 가슴을 답답하게 만들었다.

구창모는 삼성 타선을 6이닝 5피안타 1실점, 3탈삼진으로 막았다.

반면 삼성 에이스 아리엘 후라도는 6⅔이닝 9피안타 4실점으로 고전했다.

박 감독은 “1, 2회에 한 점씩을 내줄 때까지는 후반에 해볼 만하다고 생각했는데, 5회에 2실점 하면서 분위기가 NC 쪽으로 넘어갔다”고 복기했다.

삼성은 이날 경기서 헤르손 가라비토의 불펜 카드를 꺼내지 않았다. 박 감독은 “가라비토는 뒤진 상황에 쓰기 아깝다. 내일도 경기가 있다”며 “오늘 시리즈가 끝난다면 가라비토를 썼을 것”이라고 밝혔다. 7일 WC 2차전에서는 선발 원태인에 이어 가라비토의 구원 등판을 준비한다는 의미다.

삼성 신인 배찬승은(1이닝 무피안타 무실점 2탈삼진) 역투를 보였다. 박 감독은 “배찬승이 첫 포스트시즌 경기에서 정규시즌 때보다 안정감 있는 투구를 했다”며 “앞으로 불펜에서 큰 힘이 될 것”이라고 기대했다.

정규시즌을 4위로 마친 삼성은 1승을 안고 WC를 치른다.

7일 2차전에서 무승부를 거두거나 승리하면 준플레이오프에 진출할 수 있다.

박 감독은 “중심 타선이 터져야 이기는 경기를 한다”며 “오늘은 우리 중심 타자들이 막혔다. 내일은 활발한 타격을 했으면 한다”고 구자욱, 르윈 디아즈(이상 1차전 4타수 무안타)의 반등을 기대했다.