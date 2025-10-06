[헤럴드경제=최원혁 기자] 이재명 대통령의 예능 프로그램 촬영 사실을 두고 추석 연휴에도 여야가 논쟁을 벌이고 있는 가운데 공식 예고편을 통해 이 대통령이 출연을 결심한 이유가 공개됐다.

6일 JTBC는 유튜브 채널에 ‘냉장고를 부탁해 42회 예고편-냉부를 찾아온 역대급 게스트 (with. 이재명 대통령&김혜경 여사)’라는 제목의 영상을 올렸다.

예고편에서 이 대통령은 ‘냉장고를 부탁해’ 출연을 선택한 이유에 대해 “K팝이나 드라마도 중요한데, 진짜 문화의 핵심은 음식”이라며 “K-푸드를 많이 수출해야겠다(는 생각을 한다)”고 밝혔다.

이 대통령의 예능프로그램 출연은 성남시장으로 재임하던 지난 2017년 SBS 예능프로그램 ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 이후 8년 만이다.

이 때문인지 영상 초반 ‘냉부를 찾아온 역대급 게스트’라는 소개 후 나오는 장면에서 이 대통령은 “많이 어색하다”면서 웃어 보이기도 했다.

해당 영상에는 이 대통령이 김 여사의 발언에 “아이고, 연습 많이 하셨어요”라고 농담을 하거나 음식을 맛본 뒤 손하트를 하는 장면도 담겼다. 이 대통령 부부는 최현석 셰프의 소금 뿌리기를 따라 하기도 했다.

방송인 김풍 씨의 요리를 맛보기 전 이 대통령은 “상당히 망설여지긴 하는데”라고 했다가 음식을 먹은 후에는 “보기와는 다른데”라고 평하기도 했다. 김 여사가 웃으며 “이게 왜 맛있냐고요”라고 언급하는 모습도 담겼다.

당초 5일 방송될 예정이었으나 지난 3일 국가전산망 담당 공무원의 사망으로 인해 추모 분위기를 고려, 대통령실은 방영 연기를 요청했다. 이에 JTBC는 이를 수용해 방영시간은 6일 밤 10시로 연기했다.

한편 여야는 이 대통령의 예능방송 출연을 놓고 첨예한 공방을 벌이고 있다.

주진우 국민의힘 의원은 자신의 페이스북에 “강유정 대통령실 대변인·박수현 더불어민주당 수석대변인을 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 형사 고소한다”며 “피고소인들은 냉부해 예능 촬영 시점을 국민에게 은폐할 목적으로, ‘국정자원 화재 후 냉부해를 촬영했다는 주진우 의원의 문제 제기는 허위사실이다’는 취지의 적반하장식 거짓 브리핑을 했다”고 밝혔다.

앞서 강유정 대변인은 이 대통령의 ‘냉장고를 부탁해’ 예능 프로그램 촬영과 관련해 제기된 의혹에 대해 “‘국정자원 화재로 국민 피해가 속출할 때 대통령은 무려 2일간 회의 주재도, 현장 방문도 없이 침묵했다’는 주 의원의 글은 명백한 허위사실 유포 행위”라며 “대통령실은 억지 의혹을 제기해 국가적 위기 상황을 정쟁화하고 허위사실을 유포한 행위에 법적 조치도 강구 중임을 알린다”고 했다.