전통놀이 체험, 우리 음악 공연도

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 전라남도 인기 관광지인 순천만국가정원이 추석을 맞아 특별 프로그램을 마련했다.

순천시에 따르면 추석 연휴를 맞아 오는 7일까지 대형 윷놀이, 대형 제기차기 등 가족 대항전으로 전통놀이가 이어지고, 낙우송길 데크무대에서는 전통기악 및 현악 공연이 펼쳐진다.

추석 연휴기간인 5일부터 7일까지는 정원 한복데이로 한복을 입고 방문할 시 무료로 입장할 수 있으며, 노리개를 선물로 제공될 예정이다.

또한 식물원 1층에서는 가족들과의 특별한 추억을 위한 한가위 특별 정원프레임으로 인생 네컷을 촬영할 수 있다.

한편, 국가정원에서는 추석연휴를 맞아 가족 단위 방문객들을 위해 시크릿어드벤처에서는 캐릭터들과 함께하는 추석 대소동, 어린이 동물원에서는 사육사 체험, 생태설명회 등이 준비됐다.

체험시설은 스카이큐브, 정원드림호, 관람차, 시크릿어드벤처, 테라피가든, 두다톡, 어린동물원 등이 있고, 광활한 갯벌 생태관광지인 순천만습지도 인기 관람코스이다.