정부 2030년까지 250억달러 미국산 무기구매 검토 대통령전용헬기 도입 사업 美방산업체 유리한 흐름

[헤럴드경제=전현건 기자] 이재명 정부 출범 이후 조 단위의 미국 무기 도입이 처음으로 확정됐다.

도널드 트럼프 미 행정부의 국방비 증액 요구와 맞물려 미국산 무기 구매가 확대되는 ‘신호탄’이라는 관측이 나온다.

6일 국방부에 따르면 최근 방한한 다니엘 드리스콜 미국 육군장관은 향후 한반도에 첨단 무기체계를 추가로 배치할 계획을 밝혔다.

드리스콜 장관은 지난 1일 경기도 평택시 캠프 험프리스에서 열린 미디어 간담회에서 “트럼프 대통령도 언급했듯, 우리의 주요 위협은 이 지역에 있어 이를 억제하기 위해선 강력한 동맹과 첨단 장비 투자가 필수”라며 사실상 미국 무기 판매 의사를 드러냈다.

이에 현재 추진하는 무기체계 국외구매사업에서 미국산 무기들이 향후 힘을 받을 것이란 관측이 나온다.

최근 약 3조 원의 예산이 투입되는 ‘항공통제기 2차 사업’에 미국 업체인 L3 해리스의 기종이 결정됐다.

항공통제기 2차 사업은 공군의 기존 ‘피스아이’ 조기경보통제기의 후속 기종을 도입하는 사업이다. 2032년까지 총 3조975억 원의 예산을 들여 4대를 도입할 예정이다.

미국의 L3 해리스와 스웨덴의 사브가 이 사업에 참여했다.

L3 해리스의 조기경보기는 캐나다 봄바디어의 비즈니스 제트기인 ‘글로벌 6500’ 항공기에 이스라엘제 레이더를 장착한 형태지만 실물 형상이 없는 상황이다.

스웨덴의 사브 기종은 외국에서 실전 운용되고 있으며 지난 6월에는 프랑스가 도입하기로 결정했다.

방위사업청은 두 기종은 성능은 큰 차이가 없지만, 방위사업추진위에서 운용 적합성과 국내 방산 기여도, 운용·유지 비용 분야에서 L3 해리스 기종이 높은 점수를 받았다고 설명했다.

이번 조기경보통제기 도입을 계기로 미국산 무기 도입에 속도가 붙을 것이란 관측이 나온다.

트럼프 미 대통령은 8월 이재명 대통령과의 한미 정상회담에서도 “한국은 미 군사장비의 주요 구매국”이라며 “미국의 뛰어난 군사장비를 많이 구매할 것을 기대하고 있다”고 밝힌 바 있다.

정부도 국방력 강화와 대미 안보 패키지 차원에서 2030년까지 250억 달러(약 34조원) 상당의 미국산 무기 구매 리스트를 검토 중인 것으로 알려졌다.

미국은 동맹 현대화 차원에서 국방비 증액과 미국산 무기 구매 등을 요구하고 있다.

정부는 F-35A 스텔스기 20대 추가 도입(약 4조5000억)을 비롯해 F-15K와 KF-16 전투기 성능 개량, 해상초계기등 감시·정찰(ISR) 자산, 장거리함대공유도탄·해상탄도탄요격유도탄 도입 등을 고려하는 것으로 알려졌다.

이런 점을 감안하면 그동안 사업의 진척이 없었던 대형 무기 도입사업들이 연이어 도입될 것이란 전망도 나온다.

가장 먼저 거론되고 있는 사업은 대통령전용헬기 도입 사업이다.

정부는 지난 4월 제168회 방위사업추진위원회에서 ‘지휘헬기-Ⅱ 사업’을 심의·의결했다.

도입된 지 18년이 된 대통령 전용헬기를 신형으로 교체하는 사업으로 오는 2031년까지 총사업비 약 8700억원을 투입해 대통령 전용헬기 4대를 도입하게 된다.

후보로 거론되는 기종은 록히드마틴 시코르스키 S-92A+와 에어버스 H225M, 벨 Bell 525, 레오나르도 AW-101 등이 있다.

대통령전용헬기 도입 사업도 미국 방산기업에 유리한 흐름으로 진행될 것이란 예측이 나온다.

김대영 한국국가전략연구원 연구위원은 “현실적으로 현재 진행하는 무기체계 획득 사업에 우리 군이 필요로 하는 미국산 무기를 고르는 것도 고려해야 할 것”이라고 조언했다.