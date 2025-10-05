출향인 소통간담회 개최 청년 유입·농특산물 판로 확대 등 미래 전략 논의… ‘고향 예천’ 실현 의지 다져

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군이 고향을 찾은 출향인들과 함께 지역의 미래 발전 방향을 심도 있게 논의하며 협력 의지를 다졌다.

군은 5일 군청 중회의실에서 출향인 소통 간담회를 열고, 전국 각지에서 활동 중인 예천군 향우회 회원을 비롯한 출향 기업인 및 공직자 등 30여 명과 군정 주요 현안에 대한 의견을 교환했다.

이날 간담회의 주요 의제는 예천군의 미래 발전 전략이었다.

참석자들은 군의 지속 가능한 성장을 위해 청년 인구 유입 확대의 중요성을 강조하며, 이를 위한 실질적인 방안 마련에 뜻을 모았다.

특히, 청년들이 고향에 돌아와 정착할 수 있도록 정주 여건 개선, 일자리 창출, 교육·문화 인프라 확충이 시급하다는 데 공감대를 형성했다.

지역경제 활성화를 위한 농특산물 판로 확대 방안도 심도 있게 논의됐다.

참석자들은 수도권 직거래 장터 운영, 온라인 플랫폼 연계 강화, 그리고 출향인 네트워크를 활용한 홍보·마케팅 확대 등을 제안하며, 지역 농업인의 소득 증대에 적극적으로 이바지할 의사를 밝혔다.

군은 간담회에 앞서 지역 출신인 서울시 정상훈 기획조정실장과 별도로 만나 교육·문화 교류 확대 방안을 협의했다.

양측은 지난 9월 체결된 ‘서울런 플랫폼 공동 활용 업무협약’을 바탕으로 청소년 학습 기회 확대 방안을 논의했다.

또한 서울시가 추진 중인 ‘이순신 기념관’(가칭)에 약포 정탁 선생의 상설 전시 및 명예도로명 부여 건에 대해서도 긍정적으로 의견을 나눴다.

김학동 군수는 “군민과 출향인 여러분의 관심과 성원이 지역 발전의 원동력”이라며, “아이와 청년이 돌아올 수 있는 도시, 모두가 자랑스러워할 수 있는 고향 예천을 만들기 위해 출향인의 지혜와 열정을 군정에 적극 반영하겠다”고 밝혔다.

예천군은 이번 간담회를 통해 출향인 네트워크를 더욱 강화하고, 정주 여건 개선과 미래 산업 기반 조성 등 중장기 발전 전략을 지속해서 추진할 방침이다.

군은 출향인과 군민이 함께 참여하는 지속 가능한 성장 모델을 구축하여 ‘누구나 살고 싶고 자랑스러워할 수 있는 고향 예천’ 실현에 박차를 가할 계획이다.