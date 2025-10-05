민주 “민생·경제에 여야 따로 없어” 국힘 “현실진단 대신 남 탓에만 몰두”

[헤럴드경제=박세환 기자] 여야는 추석을 하루 앞둔 5일 생활물가 상승 등 민생경제를 둘러싸고 ‘네 탓’ 공방을 이어갔다.

더불어민주당은 국민의힘의 “발목잡기 정치”를, 국민의힘은 정부와 민주당의 “포퓰리즘 정책”을 원인으로 지목하며 서로에게 민생고 심화의 원인이 있다고 비판했다.

민주당 박지혜 대변인은 이날 국회 브리핑에서 “민생과 경제를 살리는 데 여야가 따로 있을 수 없다. 국민의힘은 정쟁을 위한 마구잡이식 ‘발목 잡기’ 정치에서 벗어나야 한다”고 말했다.

박 대변인은 “이재명 대통령은 추석 명절 인사를 통해 ‘국민 통합’과 ‘성장 회복’이라는 민생정책 방향을 제시했다”며 “대통령의 의지에 국회가 반드시 함께해야 한다”고 강조했다.

그러면서 “대한민국의 미래를 위해서는 갈등의 정치를 넘어 국민을 위한 통합의 정치로 나아가야 한다”며 “국정 안정과 책임의 정치만이 국민의힘이 공당으로 거듭날 수 있는 유일한 방법”이라고 말했다.

반면, 국민의힘 최수진 원내수석대변인은 이날 논평을 내고 “추석을 앞두고 서민 식탁 전반의 물가가 폭등했지만, 이재명 정부는 기업의 불공정거래 탓으로 돌리고 있다”며 “현실 진단 대신 남 탓에만 몰두하는 것”이라고 주장했다.

이어 “시장경제의 기본원리를 제대로 이해하지 못하는 대통령의 경제관에 국민은 불안할 수밖에 없다”며 “민생쿠폰과 같은 포퓰리즘 정책이 물가 폭등의 근본 원인”이라고 강조했다.

그러면서 “국민이 원하는 것은 보여주기식 쿠폰이 아니라 장바구니에서 체감할 수 있는 물가 안정”이라며 “서민의 밥상 물가를 실질적으로 안정시킬 근본적인 대책을 내놔야 한다”고 말했다.

‘9월 소비자물가 동향’에 따르면 지난달 소비자 물가지수는 전년 같은 기간보다 2.1% 상승했으며, 빵(6.5%), 커피(15.6%), 국산 소고기(4.8%), 돼지고기(6.3%), 고등어(10.7%) 등 식품 물가가 특히 큰 폭으로 올랐다.