국립현대미술관 서울·과천·덕수궁·청주 무료 개방 수원시립미술관도 연휴 개관

[헤럴드경제=김현경 기자] 예년보다 긴 추석 연휴, 특별한 경험을 원한다면 미술관이 열려 있다.

국립현대미술관(MMCA)은 추석 명절을 맞아 많은 국민들이 문화예술을 향유할 수 있도록 연휴 기간 국립현대미술관 서울, 과천, 덕수궁, 청주 4개관을 정상 개관하고 무료 관람을 시행한다. 과천, 덕수궁, 청주는 5~8일 모두 열고, 서울관은 추석 당일인 6일만 휴관한다.

또한 한가위를 한층 풍성하게 만들 미술관 방문 인증 이벤트 ‘2025 #추석맞이국현미 방문 SNS 인증 이벤트’를 진행한다. 연휴 기간 동안 누구나 참여할 수 있으며, 국립현대미술관을 기간 내 방문해 인증 사진을 찍고 ‘#2025추석맞이국현미’ 해시태그와 함께 본인 인스타그램 계정에 게시하면 참여가 완료된다. 이후 추첨을 통해 블루투스 이어폰 1명, 커피 교환권 30명 등 선물을 증정한다.

연휴 기간 다채로운 전시가 열려 관람객들은 취향에 맞게 선택할 수 있다. 국립현대미술관 서울관에선 ‘올해의 작가상 2025’, ‘김창열’, ‘MMCA X LG OLED 시리즈 2025-추수’, MMCA 서울 상설전 ‘한국현대미술 하이라이트’가 열리고, 덕수궁관에는 광복 80주년 기념 ‘향수(鄕愁), 고향을 그리다’가 마련돼 있다.

과천관에선 MMCA 해외 명작 ‘수련과 샹들리에’, ‘젊은 모색 2025’, MMCA 과천 상설전 ‘한국근현대미술 Ⅰ, Ⅱ’를 선보인다. 청주관은 MMCA X CMOA 청주프로젝트 2025 ‘벙커: 어둠에서 빛으로’, ‘특별수장고: 국립현대미술관 드로잉 일본 현대 판화 소장품’, 미술은행 20주년 특별전 ‘돌아온 미래: 형태와 생각의 발현’이 진행된다.

경기도 수원시립미술관도 고향을 찾은 방문객 및 시민들의여가 생활을 위해 추석 연휴 기간 문을 연다.

수원시립미술관 행궁 본관은 9일까지 정상 개관하며 추석 당일인 6일에는 무료 관람을 제공한다.

나혜석의 유일한 유품인 사진첩을 매개로 박수근, 이중섭, 임군홍, 천경자 등 한국 근현대 주요 작가 13인이 참여한 전시 ‘머무르는 순간, 흐르는 마음’과 회화 작가 윤향로, 사운드 작가 유지완, 소설가 민병훈이 참여해 매체 간 융합을 통한 실험적 전시를 선보이는 ‘공생’, 동시대 회화 작가 채지민, 함미나의 2인전 ‘네가 4시에 온다면 난 3시부터 행복할 거야’가 개최된다.

수원시립아트스페이스광교도 연휴 기간 정상 개관한다. ‘2025 아워세트: 김홍석×박길종’과 ‘나난: 투명한 정원’전을 무료로 관람할 수 있다.

수원시립만석전시관과 수원시립북수원전시관은 추석 당일인 6일만 제외하고 나머지 연휴 기간에는 운영한다. ‘모두의 인쌩쌩쌩: 도시와 아이’, ‘채운민화연구회’, ‘강숙란’, ‘윤홍주’, ‘이연준’ 전이 마련돼 있다.