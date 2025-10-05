20대 여성 67.5%가 아침 걸러 한국인 아침식사 결식률 35.3% 지난 10년간 9.1% 포인트 상승

[헤럴드경제=이용경 기자] 아침 식사를 거르는 국민이 점차 늘고 있다. 특히 20대 여성의 경우 3명 중 2명꼴로 아침을 먹지 않는 것으로 조사됐다.

5일 질병관리청의 2024년 국민건강영양조사 결과에 따르면 지난해 기준 1세 이상 국민의 아침식사 결식률은 35.3%였다. 3명 중 1명 이상이 아침을 먹지 않은 것이다.

아침을 먹지 않는 국민의 비율은 2015년 26.2%에서 매년 꾸준히 늘어 10년간 9.1%포인트 상승했다.

나이별로 보면 20대에서 아침을 거르는 비율이 62.1%로 가장 높았다. 특히 20대 여성은 3분의 2가 넘는 67.5%가 아침을 먹지 않았다.

남녀를 통틀어서 보면 30대(46.8%), 40대(39.1%), 10대(35.5%), 50대(25.3%) 순으로 아침식사 결식률이 높았다.

아침을 가잘 잘 챙겨 먹는 연령대는 70대 이상으로, 4.9%만 아침을 걸렀다.

그간 국내외에서는 아침을 건너뛰면 비만, 당뇨병 등의 위험이 증가한다는 연구 결과가 여러 차례 나왔다.

삼성서울병원 연구팀은 지난해 식사 건너뛰기 패턴이 건강에 미치는 영향을 분석해 아침을 거르는 그룹에서 심장대사질환 위험도가 가장 높다고 전했다.

이 연구에서는 아침을 거르는 이들의 총콜레스테롤, 저밀도 콜레스테롤(LDL), 중성지방, 공복 혈당, 혈압 수치가 세 끼를 거르지 않는 그룹보다 모두 유의하게 높은 것으로 나타났다.