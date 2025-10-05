[헤럴드경제=함영훈 기자] ‘이왕이면 다홍치마, 특별한 것으로..’

추석과 가을을 테마로 하는 호캉스 아이디어들이 봇물처럼 쏟아지고 있다.

해외여행은 평소 1인당 60만~70만원이면 갈 동아시아 근거리 여행지가 추석 성수기엔 150만원이 넘으니 부담이 되고, 유럽, 북미 등 장거리 패키지는 가격 등락이 적다해도 1인당 최소한 300만~600만원을 가져야 한다.

국내 최고특급호텔은 2인 기준이지만 1인당으로 환산하면 15~30만원 정도, 해외여행 예산의 10% 정도만 떼내더라도 특별한 호캉스를 여유롭게 즐길 수 있다.

국내 호텔에서 세계미식여행을 할 기회를 마련하는가 하면, 예술·미식·기부를 접목시킨 프로그램도 내놓았다.

외국인 전용으로 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 굿즈를 만들어보는 전통 DIY 아이템을 제공하기도 한다.

▶호캉스하며 미,중,이탈리아 맛기행

웨스틴 조선 서울은 추석 연휴, 미국, 중국, 이탈리아 맛 기행을 준비했다.

이호텔의 아메리칸 와인&다인 ‘나인스게이트’에서는 여유로운 주말, 가족들과 함께 나눠먹을 수 있는 ‘위켄드 패밀리 쉐어링 세트 (Weekend Family Sharing Set)’를 26일 까지 일정으로 선보인다.

주말과 공휴일에 이용 가능한 해당 메뉴는 샤또 오 뽕떼 쌩떼밀리옹 그랑 크뤼 레드 와인 1병과 함께 4명이 다양하게 나눠먹을 수 있도록 나인스게이트의 시그니처 메뉴 4종이 준비된다. ‘시저 샐러드’와 ‘매콤한 토마토 소소의 생면 리가토니’, 촉촉하고 부드러운 속살의 ‘로스트 치킨’과 ‘한우 꽃등심 스테이크’가 제공돼 휴일의 여유를 즐길 수 있다.

또한, 이탈리안 와인&다인 ‘루브리카’와 중식당 ‘홍연’은 12일 까지 일정으로 추석 연휴 스페셜 코스 메뉴를 선보이고 있다.

루브리카가 준비한 추석 스페셜 디너 코스는5가지 코스 메뉴로 구성되며 레드 와인 또는 에이드 1잔과 함께 ‘제철 야채와 부라타 치즈’를 시작으로 ‘구운 가리비를 곁들인 월도프 샐러드’, ‘숏 파스타’와 함께 메인 요리로는 이탈리아 전통 요리인 ‘로사 디 파르마’가 제공된다.

‘로사 디 파르마’는 이탈리아 파르마 지역의 대표 재료인 파르마 햄, 파마산 치즈, 허브를 소고기 안심과 롤 형태로 말아 구워낸 이탈리아 정통 요리로 셰프가 직접 카빙하는 모습을 볼 수 있어 이색적인 즐거움과 함께 풍성한 디너 만찬을 즐길 수 있다. 중식당 ‘홍연’은 추석 연휴를 맞이해 홍연의 시그니처 메뉴들로 구성한 ‘한가위 특선 10코스’ 메뉴를 선보인다.

▶마음푸근한 아트-아시안미식-기부

노보텔 앰배서더 서울 동대문 호텔 & 레지던스가 오는 12일까지 일정으로, ‘ART & HEART(아트 앤 하트) 프로그램을 진행중이다. 밀알복지재단 발달장애인 예술단 ‘브릿지온 아르떼’와 함께하는 사회공헌 활동으로, 예술을 매개로 장애인과 비장애인이 함께 소통하는 뜻깊은 자리를 마련했다.

호텔 20층 로비와 푸드 익스체인지에서는 예술단 소속 작가 8인이 참여한 ‘Art : 나눔 전시회’가 열려 누구나 자유롭게 작품을 관람할 수 있다.

전시와 더불어 푸드 익스체인지 레스토랑에서는 ‘HEART : 나눔 패키지’를 선보인다. 패키지를 예약한 고객에게 풍성한 요리와 함께 전시 작품을 감상할 수 있으며, 방문 고객에게는 브릿지온 아르떼와의 협업으로 제작된 스페셜 굿즈(여행용 파우치)가 증정된다.

이용 금액의 5%는 브릿지온 아르떼에 기부된다. 호텔이 직접 준비한 ‘나눔 테이블’도 마련된다. 브릿지온 아르떼 예술단과 관계자들을 초청해, 레스토랑의 런치 프로모션 ‘아시안 테이블’을 함께 나누며 따뜻한 마음을 이어갈 예정이다.

▶보타닉 요가

코트야드 메리어트 바이 서울 보타닉파크는 고객들에게 도심 속에서 자연과 함께하는 특별한 휴식을 선사하기 위해 10월말까지 보타닉 요가 클래스를 진행하고 있다.

고객들에게 도시의 일상에서 잠시 벗어나 몸과 마음을 되돌아보는 시간을 제공하고자 이 프로그램을 기획했다.

모든 클래스는 사전 예약이 필수이며, 구글폼을 통한 온라인 예약만 가능하다. 회차별 최대 인원은 8명으로 제한되지만, 단 1명만 예약해도 수업은 예정대로 진행된다.

참가자 전원에게 요가 매트를 무료 대여하며, 보타닉파크의 감성을 담은 시그니처 에코백을 비롯해 메리어트 본보이 키링, 친환경 텀블러, 생수 등으로 구성된 ‘요가 키트’를 제공한다. 지속가능한 라이프스타일과 웰니스를 추구하는 호텔의 철학을 반영하여 실용성과 친환경 가치를 동시에 전달하고자 세심하게 프로그램을 구성했다.

▶DMZ여행

웨스틴 조선 서울은 세계 유일의 비무장지대인 DMZ투어 프로그램이 포함된 객실 패키지 ‘에코스 오브 히스토리: 익스클루시브 DMZ 투어(Echoes of History: Exclusive DMZ Tour)’를 선보인다.

해당 패키지는 지난 2023년 웨스틴 조선 서울이 외국인 전용 패키지로 출시한 이후 큰 호응을 얻었던 DMZ 투어 프로그램을 포함 외국인 고객을 비롯한 국내 고객들도 예약할 수 있는 상품으로 재출시되었다.

패키지는 최소 2박 이상 투숙 시 이용 가능한 상품으로, DMZ 투어 프로그램은 투숙 기간 중 고객이 원하는 일자로 체크인 시 사전 예약하면 된다. 투어는 오전 7시 25분에 로비에 집결 후 출발하는 원데이 투어다.

전문 가이드의 안내를 통해 제3 터널, 도라 전망대, 통일촌, 임진각 공원 등 역사적 의미가 깊은 장소들을 방문하도록 구성되며 투어 전후로는 웨스틴 조선 서울의 안락한 객실에서 휴식을 즐기며 럭셔리 호텔 서비스와 역사적 체험을 동시에 누릴 수 있다.

▶와인갖고와서 드세요..콜키지 프리

롯데호텔 서울이 추석을 맞아3대 가족이 함께 모여 풍성한 시간을 보낼 수 있는 ‘추석 패밀리 위크’ 식음 프로모션을 진행한다. 이번 프로모션은 뷔페 레스토랑 ‘라세느’, 한식당 ‘무궁화’, 중식당 ‘도림’에서 만나볼 수 있으며, 3대 가족이 함께 방문해 식사할 경우, 부모님30% 할인을 제공한다. 가족관계증명서 지참은 필수다. 또한, 명절 연휴 기간인 10월5일부터7일까지, 도림에서는 중국식 월병을, 무궁화에서는 토란국과 송편을 특별 메뉴로 제공한다.

와인 콜키지 프리 프로모션도 진행되어 1인1병 기준, 테이블당 최대3병까지 무료로 이용할 수 있다. 프로모션은 10월12일까지 이어지며, 도림은 10월8일 하루 동안 프로모션이 제외된다.

▶케데헌 DIY 외국인 전용

라이프스타일 큐레이터, 글래드 호텔이 외국인 고객 전용 상품으로 한국의 전통 굿즈를 직접 만들어서 간직할 수 있는 ‘행운의 호랑이 & 까치 패키지’를 연말까지 일정으로 진행중이다. ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’의 흥행 이후 전통 매듭 팔찌 등 전통 소품 트렌드에 대한 관심이 늘어남에 따라 한국을 방문하는 외국인 투숙객에게 특별한 선물을 제공하기 위해 기획하게 되었다.

패키지 혜택으로 편안한 베딩 시스템의 객실과 함께 자개 스티커 DIY 키링 키트(호랑이&까치)를 제공한다. 키트는 케데헌 속 호랑이 캐릭터 ‘더피’의 인기에 힘입어, 액운을 물리치는 호랑이와 복을 불러오는 까치 캐릭터가 자개 무늬 홀로그램 스티커로 제공된다.