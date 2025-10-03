충북 140여명 설사·구토 식중독 증세 호소 보령·태안·대전·세종서도 50여명 의심 증상

[헤럴드경제=양근혁 기자] 충청권 군부대 여러 곳에서 식중독 의심 환자가 발생해 보건당국이 역학 조사에 나섰다.

3일 충북도에 따르면 이날 오후 4시 기준 청주와 보은 등 도내 9개 시·군 13개 부대에서 장병 140여명이 설사, 구토 등 식중독 증세를 보였다. 이들은 전날 저녁을 먹은 뒤 증상을 호소했으며, 대부분 병원 치료를 받고 호전된 것으로 알려졌다.

보건당국은 전날 대전 소재 군수지원단이 이들 군부대에 식자재를 납품한 사실을 확인하고 이를 토대로 원인 추적에 나섰다.

해당 군수지원단은 충청권 모든 지역 군부대의 식자재 일괄 구매·처리 등을 담당하고 있는데, 배송은 민간업체에 위탁한 것으로 확인됐다.

이날 충남 보령, 태안, 대전, 세종 등지에서도 장병 50여명이 식중독 의심 증상을 보였다. 군 당국은 부대별로 식자재, 배송 과정, 식수 상태 등을 확인하고 있다.

충북도는 검체 분석 결과가 나오는 대로 후속 조치를 할 방침이다.