[헤럴드경제=고승희 기자] 미술계 최고의 ‘스타 컬렉터’로 꼽혀온 그룹 방탄소년단(BTS) RM이 미국 샌프란시스코 현대미술관(SFMOMA)에서 컬렉션 전시를 연다.

3일 소속사 빅히트뮤직과 샌프란시스코 현대미술관에 따르면 방탄소년단 RM의 특별전시인 ‘RM x SFMOMA’가 오는 2026년 10월부터 2027년 2월까지 열린다.

소속사에 따르면 미술관은 RM의 깊이 있는 수집 취향과 현대미술에 대한 애정을 높이 사 프로젝트를 먼저 제안했다. 샌프란시스코 현대미술관 설립 이래 최초로 시도하는 K-팝 아티스트와의 협업이다.

전시는 샌프란시스코 현대미술관과 RM의 공동 기획 형태로, RM이 큐레이터로 직접 참여했다. 전시에선 RM의 개인 소장품과 미술관이 보유한 작품 등 200여 점을 선보인다.

RM은 “우리는 경계로 정의되는 시대를 살고 있다. 이 전시가 동서양, 한국과 미국, 근대와 현대, 개인과 보편의 경계를 성찰하는 자리가 되길 바란다”라고 말했다.

그러면서 “정해진 감상 방식은 없지만 많은 이들에게 작지만 단단한 다리가 되면 좋겠다”는 소감을 밝혔다.

샌프란시스코 현대미술관을 대표한 자넷 비숍(Janet Bishop) 수석 큐레이터는 “관람객들은 RM의 아름답고 사색적인 회화 및 조각 컬렉션을 소장품과 함께 감상하며 그 사이의 대화를 경험할 수 있는 전례 없는 기회를 얻게 될 것이다”라고 전했다.

RM 컬렉션에는 한국 현대미술을 대표하는 거장을 비롯해 세계 각지의 저명한 작가들의 작품, 다양한 국가와 문화권의 작품이 전시된다. 공개작 가운데 상당수가 일반 관람객에게 처음 소개된다.

샌프란시스코 현대미술관은 미국 최대 규모의 현대미술관 중 하나다. 세계적인 작가들의 회화, 조각, 사진, 건축, 디자인 및 미디어 아트 등 다양한 분야의 우수한 컬렉션을 소장하고 있다.