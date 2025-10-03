與 “내란의 완전한 종식과 국민통합…진짜 대한민국” 野 “李정권, 불리한 여론 억누르며 건국 정신 거슬러”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 여야는 개천절인 3일에도 상대 당을 비판하는 날 선 논평을 주고받았다.

문금주 더불어민주당 원내대변인은 이날 논평에서 “제4358주년 개천절을 맞아 내란의 완전한 종식과 국민 통합을 통한 진짜 대한민국을 기원한다”고 밝혔다.

문 원내대변인은 “민주당과 국민주권 정부는 홍익인간과 이화세계의 정신을 바탕으로 분열된 국민 마음을 치유하여 더불어 사는 진짜 대한민국을 위해 모든 노력을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

그는 “대한민국은 국민과 함께 끊임없이 국난을 극복해 왔다”며 “외세에 빼앗겼던 주권을 되찾았고, 전쟁으로 폐허가 된 나라를 다시 세웠으며, 독재에 맞서 민주주의를 쟁취했다”고 강조했다.

이어 “나라 경제가 무너졌을 때 국민 모두가 힘을 모아 극복했으며, 전 세계를 위협했던 코로나19도 이겨냈다”며 “심지어 지난 겨울의 12·3 불법 비상계엄도 결국 국민이 있었기에 극복할 수 있었다”고 언급했다.

조용술 국민의힘 대변인은 논평에서 “개천절의 참된 의미는 권력이 아니라 국민이 주인이 되는 나라를 세우자는 데 있다”며 “그럼에도 이재명 정권은 불리한 여론을 억누르며 건국 정신을 정면으로 거스르고 있다”며 정부·여당을 비판했다.

조 대변인은 “정권이 불편하다는 이유로 국민의 입을 막는 행위는 단군 건국의 뜻을 짓밟는 것이자 자유민주주의 근간을 허무는 폭거”라며 “표현의 자유가 훼손되고 법치가 편향적으로 작동하는 사회는 온전한 자유민주주의라 할 수 없다”고 말했다.

이어 “‘널리 인간을 이롭게 한다’라는 홍익인간은 권력자가 아닌 국민이 중심이 되는 나라를 향한 염원을 담고 있다”며 “개천절을 맞아 대한민국의 헌법 가치를 지키고, 국민의 기본권과 표현의 자유를 끝까지 수호하겠다”고 강조했다.