[헤럴드겨엦=이명수 기자] 글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS) RM이 미국 샌프란시스코 현대미술관(SFMOMA)과 협업한다.

3일 샌프란시스코 현대미술관은 방탄소년단 RM과 함께하는 특별 전시 ‘RM x SFMOMA’ 개최 소식을 발표했다.

전시는 오는 2026년 10월부터 2027년 2월까지 열린다. RM의 개인 소장품과 미술관이 보유한 작품 등 200여 점을 선보인다. 특히 RM이 직접 큐레이터로 참여한다.

RM 소속사 빅히트 뮤직은 “양측 컬렉션의 시각적·개념적 맥락을 유기적으로 연결하고 RM의 예술적 감수성과 수집 미학을 들여다볼 수 있다”고 소개했다.

이번 전시는 샌프란시스코 현대미술관 설립 이래 최초로 시도하는 K-팝 아티스트와의 협업이다. 미술관은 RM의 깊이 있는 수집 취향과 현대미술에 대한 애정을 높이 사 프로젝트를 먼저 제안했다. 전시는 샌프란시스코 현대미술관과 RM의 공동 기획 형태다.

RM은 “우리는 경계로 정의되는 시대를 살고 있다. 이 전시가 동서양, 한국과 미국, 근대와 현대, 개인과 보편의 경계를 성찰하는 자리가 되길 바란다”라고 말했다. 이어 “정해진 감상 방식은 없지만 많은 이들에게 작지만 단단한 다리가 되면 좋겠다”고 바랐다.

샌프란시스코 현대미술관을 대표한 자넷 비숍(Janet Bishop) 수석 큐레이터는 “관람객들은 RM의 아름답고 사색적인 회화 및 조각 컬렉션을 소장품과 함께 감상하며 그 사이의 대화를 경험할 수 있는 전례 없는 기회를 얻게 될 것”이라고 기대했다.

RM 컬렉션에는 한국 현대미술을 대표하는 거장을 비롯해 세계 각지의 저명한 작가들의 작품이 다수 포함된다. 다양한 국가와 문화권의 작품이 전시될 예정이며 공개작 가운데 상당수가 일반 관람객에게 처음 소개된다.

잘 알려져 있는 것처럼 RM은 유명한 미술 애호가다. 휴가 등 시간이 나면 국내외 여러 미술관을 다닌다. 과거 국내에선 경주엑스포대공원 솔거미술관 등을 찾았다. 이후 팬덤 아미들이 미술관을 잇따라 방문해 각 지역의 미술관과 해당 지역 활성화에 도움을 줬다.

RM은 또한 카우스(KAWS)와 무라카미 다카시 등 세계적인 작가뿐만 아니라 이대원·김종학과 같은 한국 작가들의 작품을 모으는 ‘열렬한 수집가’다.

문화재청·국외소재문화재재단에 “해외에 있는 한국 문화재 보존 및 복원에 써 달라”며 각각 1억원씩 총 2억원을 기부하는 문화재 지킴이이기도 하다. 2022년엔 미국 미술 전문매체 아트넷 뉴스가 RM을 ‘혁신가 35인’로 선정하며 ‘투자자’(The Investors) 카테고리에 포함시키기도 했다.

또 솔로 정규 1집 ‘인디고(Indigo)’(2022)의 첫 트랙 ‘윤(Yun)’은 ‘한국 단색화의 거목(巨木)’이라 불리는 고(故) 윤형근(1928~2007) 화백의 내레이션으로 시작한다. “그는 말했지 늘, 먼저 사람이 돼라 / 예술 할 생각 말고 놀아 느껴 희로애락” 등의 노랫말이 인상적이다.

샌프란시스코 현대미술관은 미국 최대 규모의 현대미술관 중 하나다. 세계적인 작가들의 회화, 조각, 사진, 건축, 디자인 및 미디어 아트 등 다양한 분야의 우수한 컬렉션을 소장하고 있다.

이번 전시와 관련한 더 자세한 정보는 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse) 방탄소년단 채널에서 확인할 수 있다.