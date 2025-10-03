맥킨지, ‘2025 글로벌 지급결제 보고서’ 발간 스테이블코인 역할 점점 중요…신뢰도 높아져 작년엔 “불투명” 한번 언급…CBDC 대체재로 국내도 제도화 속도…은행권도 상황 예의주시

[헤럴드경제=김벼리 기자] ‘규모는 크지만 종종 불투명한’(2024년), ‘신뢰가 쌓이는’(2025년)

세계적인 컨설팅 업체 ‘맥킨지(McKinsey&Company)’가 지급결제 관련 보고서에서 스테이블코인에 대해 평가한 내용이다. 불과 1년 만에 스테이블코인에 대한 맥킨지의 인식이 180도 바뀐 것이다. 최근 글로벌 지급결제 시장에서 급격히 높아진 스테이블코인의 위상을 보여주는 단면이다.

3일 금융권에 따르면 맥킨지는 최근 발간한 ‘The 2025 McKinsey Global Payments Report(2025 맥킨지 글로벌 지급결제 보고서’에서 스테이블코인이 글로벌 금융 시스템에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있다고 강조했다.

스테이블코인이란 가격 변동성을 최소화하도록 설계된 블록체인 기술 기반의 가상자산이다. 미국 달러나 유로화 등 법정 화폐와 1대 1로 가치를 고정해 가상자산의 약점인 안정성을 보완한 것이 특징이다.

보고서는 최근 ‘지니어스법’ 통과를 비롯해 미국과 EU(유럽연합), 영국, 홍콩, 일본 등에서 스테이블코인 관련 규제가 명확해지고 있다는 점을 언급하며 “(스테이블코인이)보다 폭넓은 수용으로 이어질 수 있는 신호가 나타나고 있다”고 평가했다.

이어 “규제 명확성이 높아질수록 진입 장벽이 낮아지고, 특히 전통 금융기관의 참여가 쉬워질 것”이라며 “스테이블코인에 대한 신뢰도도 커질 것”이라고 전망했다.

기술적 측면에서도 “디지털 지갑이나 은행 수준의 커스터디(수탁) 같은 사용자 지향 기술도 점점 더 안정적이고 접근하기 쉬워지고 있다”며 “고도화된 온체인(거래 내역을 블록체인에 기록하는 방식) 분석 도구의 확산은 보안과 규제 준수 능력을 높이고 있다”고 언급했다.

맥킨지는 글로벌 경제 시장에서 스테이블코인의 활용도가 높아질 것으로 내다봤다. 보고서는 “스테이블코인은 기존 은행 간 결제망의 대안으로 국경 간 결제를 가능하게 한다”며 “통화 변동성이 큰 지역에서는 스테이블코인이 인플레이션 회피 수단이 될 수 있다”고 밝혔다.

이 같은 평가는 지난해 10월 맥킨지가 발간한 ‘Global payments in 2024(2024 글로벌 지급결제)’ 보고서와는 전혀 다르다. 스테이블코인에 대한 맥킨지의 입장이 급변한 것으로 풀이된다.

올해 보고서에서는 스테이블코인(stablecoins)이 총 24번 언급되고, 관련된 장도 별도로 할애했다. 이에 비해 지난해 보고서에서 스테이블코인이 언급된 횟수는 단 한 번이다. 그마저도 CBDC(중앙은행 디지털화폐)의 대체재로 등장하는 정도다.

지난해 보고서는 “전 세계 중앙은행의 90% 이상이 CBDC 프로젝트를 추진하거나 검토 중”이라며 “(CBDC가)규모는 크지만 종종 불투명한(opaque) 민간 부문의 스테이블코인에 대한 대안으로 기능할 수 있다”고 언급했다.

국내에서도 스테이블코인의 제도화에 속도를 내고 있다.

여야는 각각 ‘디지털자산TF‘, ‘주식·디지털자산 밸류업 특별위원회‘를 설치하고 ‘디지털자산’을 제도화하는 데 박차를 가하고 있다. 금융위원회도 이르면 이달 중 2단계 입법 로드맵을 마련해 ‘디지털자산기본법’을 발의할 예정이다.

은행권도 관련 상황을 예의주시하고 있다. 전통 금융 기관인 은행 입장에서 스테이블코인은 새로운 기회이기도 하지만, 동시에 예금 유출 우려 등 위험 요인이기도 하다.

시중은행 한 고위 관계자는 “은행으로서는 스테이블코인 확산으로 얻을 것보다 잃을 것이 많을 수 있다”며 “진행 상황을 보면서 뒤처지지 않게 대응은 하되 보수적인 입장을 취할 수밖에 없다”고 말했다.