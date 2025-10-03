서초구, 서리풀뮤직페스티벌 끝난 뒤 청소 영상 화제 유튜브 채널 개설 이후 최고 조회수 수십명 청소기동대와 14대 살수차 행진 모습에 칭찬 댓글 쇄도

[헤럴드경제=손인규 기자] 가을은 축제의 계절이다. 전국 곳곳에서 수많은 축제가 열리고 있다. 하지만 그에 따른 부작용도 있다. 축제가 끝난 뒤 관람객들이 만들어낸 쓰레기가 수북하게 쌓인다. 치우는 건 결국 지자체의 몫이다. 그런데 한 지자체의 축제 뒷정리 영상이 화제다.

지난 9월 27일부터 28일까지 서초구 반포대로에서 개최된 ‘2025 서리풀뮤직페스티벌’의 엔딩 영상이 SNS에서 큰 인기를 끌며 화제를 모으고 있다.

서울 서초구(구청장 전성수)는 ‘2025 서리풀뮤직페스티벌’ 폐막 후 구 공식 유튜브 채널에 게시한 ‘다시 일상으로 - 서리풀 청소 어벤져스’ 쇼츠 영상이 게시 3일 만인 10월 1일 22시 현재 조회수 63만 뷰를 돌파했다고 밝혔다. 서초구에 따르면 이튿날인 2일 오전까지 조회수 77만 뷰를 달성했다고 한다.

약 8초 분량의 이 영상은 피날레 무대가 끝나고 다시 일상으로 돌아가기 위해 70여명의 청소기동대와 14대의 청소 차량이 일사불란하게 청소하는 장면을 담고 있다.

영상에서는 형광색 청소복에 야광등을 단 청소기동대가 한 손에는 빗자루, 다른 손에는 쓰레받기를 들고 반포대교에서 일렬로 서서 전진하는 장면이 담겨 있다. 그리고 이들의 뒤를 따라 14대의 살수차가 일렬로 전진하며 바닥에 물을 뿌리는 모습이다. 서초구에 따르면 이 청소 작업은 행사가 끝난 뒤 밤 9시30분쯤 촬영했다고 한다.

영상 게시 직후 뜨거운 반응이 쏟아졌다. 누리꾼들은 “축제의 마지막이 장관이라고 들었는데 정말 멋지다”, “청소도 K-청소 시대”, “세계로 뻗어나가는 청소 어벤져스” 등의 댓글과 함께 응원과 감사의 메시지를 남겼다. 특히 10차선 반포대로 위에 분필로 그림을 그리는 ‘지상최대 스케치북’ 이후 남아있던 흔적을 살수차로 깨끗하게 씻어내는 장면에서 “청소도 하나의 퍼레이드 공연 같다”는 반응도 이어졌다.

구는 이 영상이 서초구 공식 유튜브 채널 개설 이래 역대 최고 조회수를 기록했다고 설명했다. 이 영상은 서초구 공식 유튜브 채널(www.youtube.com/@SeochoCity)에서 확인할 수 있다.

한편 구는 ‘2편을 내놓아라’는 반응에 힘입어 무대 뒤 숨은 영웅들, 축제를 더욱 빛낸 주민들의 이야기를 담아 다큐멘터리 ‘비하인드 스테이지(Behind Stage): 그들’을 10월 2일 서초구 공식 유튜브 채널에 공개했다. 무대 밖 보이지 않는 곳에서 분주히 움직이던 자원봉사자 ‘서리풀 러너스’를 비롯해 경찰, 소방대원, 모범운전자회 등의 숨은 활약을 담았다.

한편, 올해 10주년을 맞은 ‘2025 서리풀뮤직페스티벌’은 25만명의 관객이 현장을 찾으며 성공적으로 막을 내렸다. 특히 올해는 음악 축제로서 정체성을 더욱 분명히 하고자 축제 명칭에 ‘뮤직’을 더하고 클래식부터 K-POP, 재즈, 국악까지 ‘음악의 모든 것’을 선보이며 도심 속 고품격 음악축제로 한 단계 업그레이드되었다는 평가를 받았다.

전성수 서초구청장은 “이번 서리풀뮤직페스티벌은 무대 뒤 보이지 않는 곳에서 땀 흘리며 함께해 주신 숨은 영웅들과 열정적으로 참여해 주신 분들 덕분에 더욱 빛날 수 있었다”며 “앞으로도 다양한 SNS 채널을 통해 우리 주변의 따뜻하고 감동적인 이야기로 소통해 나가겠다”고 말했다.