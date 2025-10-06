9월 국내-국제 금값 괴리율 두 자릿수 개인 매수 쏠림·채권 불신 매수 불지펴

[헤럴드경제=경예은 기자] 국내 금값이 국제 시세를 웃도는 ‘金치프리미엄’ 현상이 다시 두드러지고 있다. 최근 괴리율이 두 자릿수를 넘기면서 개인 투자자들의 강한 매수세가 시장을 움직이고 있다.

6일 한국거래소 자료를 활용한 계산에 따르면 올해 들어 국제 금 시세와 국내 금 시세의 괴리율은 2월 중순 20%를 웃돌았다가 다시 잠잠한 모습을 보였다. 그러나 9월 이후 다시 확대되기 시작해 지난달 30일 기준 11.73%, 지난 1일에도 9.81%를 기록했다.

프리미엄 확대의 배경에는 국내 특유의 수급 구조가 자리 잡고 있다. 조규원 스태커스 대표는 “우리나라는 금 생산이 전혀 없어 갑작스러운 수요가 몰리면 공급이 부족해질 수밖에 없다”며 “이런 수급 불균형 때문에 과거에도 김치프리미엄은 연간 4~5차례 반복적으로 나타났다”고 밝혔다.

최근에는 화폐 가치 하락과 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 이슈, 미 연방준비제도(연준, Fed)의 금리 인하 이벤트 등이 겹치면서 달러보다 금으로 쏠리는 수요가 두드러졌다는 진단이다.

개인 투자자의 소매 수요 역시 프리미엄을 키우는 주된 요인으로 꼽힌다. 최진영 이베스트투자증권 연구원은 “프리미엄이 높아진다는 건 국제 금 가격 대비 국내 수요가 과도하게 몰렸다는 의미”라며 “특히 기관보다는 개인 투자자의 매입이 크게 작용했다”고 분석했다.

국제 금값을 끌어올린 가장 큰 요인은 단기적인 금리 인하 기대와 초장기 채권에 대한 신뢰 약화다. 각국 중앙은행의 완화적 통화정책이 금의 투자 매력을 높이는 가운데 더 근본적인 문제는 ‘채권’에 대한 불신이 커졌다는 점이다.

최 연구원은 “미국뿐 아니라 유럽, 일본, 한국 등 대부분 국가에서 초장기 국채가 과거만큼 원활하게 발행·소화되지 않고 있다”며 “팬데믹과 전쟁을 거치며 국가 부채가 급증했고, 그 과정에서 장기채권의 가치를 믿기 어려워진 것이 구조적인 문제”라고 짚었다. 미래의 신뢰를 담보해야 하는 채권이 오히려 부채 남발로 인해 신뢰를 잃자 시장이 점차 채권을 외면하기 시작했다는 얘기다.

조규원 스태커스 대표도 같은 맥락에서 “국채 시장은 단일 시장으로는 세계에서 가장 큰 자산시장인데, 이 시장에서 신뢰가 흔들리면 자금이 향할 곳은 제한적일 수밖에 없다”며 “달러 역시 신뢰도가 약해진 상황에서 결국 대안 안전자산으로 금이 주목받을 수밖에 없었다”고 설명했다.

향후 김치프리미엄의 흐름에 대해서는 두 전문가 모두 단기적인 조정 가능성을 공통적으로 언급했다. 다만 전망의 초점은 달랐다. 조 대표는 “당장은 조금 조정이 올 수 있어도 KRX 금시장이 실물 기반으로 운영되면서 수요가 쏠릴 경우 공급 부족이 직접적으로 반영돼 프리미엄은 앞으로도 구조적으로 확대될 수 있다”고 내다봤다.

반면 최 연구원은 국제 금융 환경의 변화를 변수로 짚었다. 그는 “내년 상반기 금리 인하와 미국의 재정 부양정책으로 풀리는 유동성이 위험자산으로 이동하면 금의 상대 매력이 약화될 수 있다”며 “투기적 수요가 빠져나갈 가능성도 있다”고 전망했다. 금의 장기적 상승세 자체는 유효하더라도 경기 부양에 따라 시장 유동성이 주식 등 다른 자산으로 흘러가면 금에 붙은 프리미엄이 줄어들 수 있다는 설명이다.

셧다운 등 미국의 정책 변수도 금 시장에 영향을 줄 수 있는 요인으로 꼽힌다. 조 대표는 “셧다운 자체는 과거에도 반복돼온 이슈라 시장을 크게 흔드는 경우는 많지 않았다”면서도 “최근 트럼프 미 대통령이 주도하는 관세 문제는 오히려 금 가격 상승의 모멘텀이 될 수 있다”고 말했다.

투자 전략 측면에서는 현물 투자보다 보유 방식의 변화가 필요하다는 조언이 이어졌다. 조 대표는 “과열 국면이지만 금값이 고점이라고 단정하기는 어렵다”며 “지금은 프리미엄이 붙은 실물보다는 금 ETF 등 괴리율이 적은 상품을 통해 분산 투자하는 것이 효율적”이라고 말했다.

최 연구원은 포트폴리오 다변화의 필요성을 강조했다. 그는 “프리미엄이 크게 붙은 구간에서는 일부 차익을 실현하고 성장주 등 위험자산으로 포트폴리오를 다변화하는 전략이 바람직하다”고 덧붙였다.