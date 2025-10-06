1일 순자산총액 250조 9898억원달성 3개월만에 50조원 늘어 9월 주식형 ETF 전월 대비 13.14조원 증가

[헤럴드경제=신주희 기자] 국내 상장지수펀드(ETF) 시장 규모가 처음으로 250조원을 넘어섰다. 지난 6월 200조원을 돌파한 지 불과 석 달 만에 50조원 이상 불어났다. 미국과 국내 증시가 사상 최고치를 경신하는 가운데 투자금이 꾸준히 유입된 결과다.

6일 한국거래소 정보데이터시스템에 따르면 지난 1일 기준 국내 상장 ETF 순자산총액은 250조9898억원으로 집계됐다. 지난달 30일 순자산총액은 249조8000억원으로 한 달 사이 18조2000억원이 증가했다.

자산군별로는 주식형 ETF의 성장세가 두드러졌다. 순자산은 148조9600억원으로 전체의 약 60%를 차지했다. 순자산총액 전월 대비 13조1400억원 증가했는데, 반도체 업황 회복 기대와 미국 금리 인하 전망이 맞물리면서 대형주를 중심으로 주가가 오른 영향으로 풀이된다. 자금 역시 거래대금이 많은 기술주·대형주 기초 상품을 중심으로 유입됐다.

코스피200지수를 추종하는 삼성자산운용의 KODEX 200에는 한달간 1조 512억원이 몰렸다. 이 기간 수익률은 13.33%에 달한다.

원자재형 ETF도 강세를 보였다. 순자산은 3조8500억원으로 전월보다 1조2400억원 가량 늘었다. 금 가격이 고공행진을 이어간 데다 은, 구리 등 비철금속에도 매수세가 유입됐다. 미국의 금리 인하에 따라 금 자산 매력도가 부각된데다가 미국 정부의 ‘셧다운’ 우려로 안전자산인 금 수요가 급증했다.

실제로 한국투자신탁운용의 ‘ACE KRX금현물’에는 9월 한 달간 3704억원이 들어오며 전체 자금 유입 상위 5위에 올랐다. 지난 한달간 약 22.43% 상승률을 보였다. 미래에셋자산운용의 ‘TIGER KRX금현물’에도 약 2599억원이 순유입됐다.

반면 채권형 ETF 순자산 규모 비중은 하락했다. 순자산은 41조1800억원으로, 한달간 5694억원 증가하는 데 그쳤다. 연준의 금리 인하로 기대가 해소된데다가 가격 상승 여력이 제한적이라는 판단이 확산됐기 때문이다.

ETF 시장 전체에 9월 한 달간 8조4200억원의 자금이 순유입됐다. 주식형이 4조2000억원으로 가장 큰 비중을 차지했고, 원자재형에도 6299억원이 들어왔다. 반대로 채권형과 단기자금형에서는 각각 6175억원, 2470억원이 빠져나가며 자산 간 이동이 뚜렷하게 나타났다.

ETF 일평균 거래대금도 전월대비 12% 가량 증가했다. 지난달 5조원이었던 일평균 거래대금은 5조 5974억원으로 불었다.

한시화 한화투자증권 연구원은 “지난달 22~25일 국내 ETF 시장에는 테크 ETF를 중심으로 주식에 10억6000만달러(한화 1조 4856억원)가 유입되며 자금이 대규모로 들어왔다”라며 “하반기 이후 최대 규모이며 중국 휴머노이드로봇, 국내 반도체, 미국 나스닥 ETF에 자금 유입이 집중됐다”고 말했다.