자동차연구원 보고서…“생성형 AI로 개발비용 20%까지 절감 가능”

[헤럴드경제=양대근 기자] 국내 완성차 업체들이 생성형 인공지능(AI) 기술 내재화에 나서야 한다는 제언이 나왔다.

2일 한국자동차연구원의 장홍창 책임연구원은 ‘생성형 AI, 자동차 산업 혁신을 가속화하다’ 보고서를 통해 이같이 조언했다.

보고서에 따르면 현대차는 현재 챗GPT를 활용하면서 자체 생성형 AI인 ‘글레오’를 개발 중이다. 대규모 자연어 처리 기술과 관련 네이버, 카카오 등과도 협력하고 있다.

보고서는 “국내의 AI 모델이 아직 경쟁력이 부족함에 따라 단기적으로는 외부 AI 모델을 활용하더라도 장기적으로 범용 대규모언어모델(LLM)을 내재화해 대외 교섭력을 확보할 필요가 있다”고 짚었다.

완성차 업체들이 LLM 내재화에 성공한다면 기술 개발 효율성 강화, 멀티모달 확장성 확보, 데이터 주권 강화 등 효과를 누릴 수 있는 것으로 예상했다.

하지만 외부 AI 모델에 의존한다면 단기적으로 비용 절감 효과를 누릴 수 있겠지만, 차량 시스템과의 통합에 제약이 불가피하고 데이터 관리 이슈가 발생할 것으로 우려했다.

보고서는 “글로벌 AI 모델은 언어, 문화 등에서 현지 특성을 충분히 반영하지 못할 가능성이 있다”면서 “차량에서 수집된 민감 데이터에 대한 관리, 통제가 어려워질 수 있다”고 전망했다.

해외에서는 중국 업체들이 자체 LLM 개발에 적극적인 것으로 조사됐다. 최대 전기차 업체 BYD를 비롯해 샤오미, 지리 등이 자체 LLM 개발에 나섰고 장안은 개발 환경을 구축하고 있다.

보고서는 “중국 업체들은 딥시크와 같은 자국 AI 모델을 활용하면서도 적극적으로 LLM 개발을 병행한다”며 “외부 모델과 통합하거나 장기적으로 독자성을 확보하려는 것이 주목할 부분”이라고 짚었다.

유럽, 일본, 미국 등의 완성차 업체들은 마이크로소프트(MS), 오픈AI, 구글, 아마존 등 미국 AI를 주로 활용하는 것으로 조사됐다.

보고서는 “글로벌 컨설팅 업체 맥킨지의 분석을 인용해 생성형 AI가 차량 실험·인증 절차는 20∼30%, 개발 기간과 비용은 20%까지 줄일 수 있다”고 추산했다. 이어 “업계는 자체 혹은 교섭력을 가진 LLM 기반의 고성능 시스템 내재화를 목표로 설정해야 한다”고 조언했다.