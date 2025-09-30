지역 우수 문화콘텐츠, 글로벌 K-컬처로 키운다

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 국립경국대학교(총장 정태주)가 기존 ‘문화산업전문대학원’을 ‘한류 문화전문대학원’으로 새롭게 명칭을 바꾸고 출범식을 열었다.

이번 개원식은 지난 29일 국제교류관에서 진행됐으며, 정태주 총장을 비롯해 이상수 경상북도 지방시대정책국장, 권광택 경상북도의회 행정보건복지위원장, 유철균 경북연구원장 등 주요 인사들이 참석했다.

한류문화전문대학원은 K-콘텐츠, K-컬처테크, K-헤리티지 등 3개 세부 전공을 운영하며, 실무 역량을 갖춘 융합형 전문 인력 양성에 집중한다.

특히 ‘K-컬처테크’ 전공은 인공지능(AI)을 활용해 한식, 한옥, 한지, 한복, 한글 등 5韓과 한류 디지털 헤리티지 콘텐츠를 개발하는 데 중점을 둔다.

경상북도와 RISE센터, 국립경국대의 장학금과 등록금 지원을 통해 학생들은 안정적인 연구 환경에서 학업에 전념할 수 있다.

이영태 한류문화전문대학원장은 “이번 개원은 단순한 명칭 변경이 아니라, 청년 인재의 지역 유입과 교육을 통해 글로벌 한류문화를 선도하고, 지역에 뿌리내릴 기회를 제공하는 중요한 전환점”이라며 “미래 한류문화를 이끌 실무형 인재 양성에 많은 관심과 지원을 부탁드린다”고 말했다.

한류문화전문대학원 졸업생들은 취업과 창업을 통해 지역에 정착, 지역 한류문화콘텐츠 산업 발전에도 기여할 것으로 기대된다.