9개 지방 거점국립대 경쟁력 높일 밑그림 발표 인공지능 기초역량·글로벌 교육·취창업 연계 우수 교원 유치·학생 취업 역량 강화에 최선 교육부 12월 구체적인 육성방안 발표 예정

[헤럴드경제=김용재 기자] 이재명 정부의 ‘모두가 잘 사는 균형성장’이라는 세 번째 국정 목표를 위한 국가균형성장을 위한 지방대학 육성(서울대 10개 만들기) 논의가 시작됐다. 교육부는 서울대 10개 만들기의 초석이 되는 우수 교원 확보를 위해 지방에 가는 교수에게 연구·거주비를 지원하고 우수 학생을 보내기 위해 대기업 취업 연계를 강화한다는 방침이다.

최교진 부총리 겸 교육부 장관은 30일 서울 포시즌스 호텔에서 지방 거점국립대(강원대·경상국립대·경북대·부산대·전남대·전북대·제주대·충남대·충북대) 총장 간담회를 개최하고 국가균형성장을 위한 지방대학 육성 방향에 대해 논의했다.

교육부는 지방 청년의 수도권 유출을 가속화하고 격차를 심화시키는 우수한 대학의 수도권 쏠림을 완화하기 위해 9개 지방 거점국립대를 중심으로 지방대학의 경쟁력을 높이겠다는 방안을 추진한다. 이를 통해 수도권 중심의 대학 서열화를 완화하고 국가균형성장을 달성하겠다는 것이 목표다.

먼저 모든 거점국립대가 국가인재 양성의 거점으로서 자리매김하도록 9개 거점국립대 전체의 학부 교육 혁신을 지원할 예정이다. 9개 거점국립대는 학생과 기업의 선호도를 높이기 위해 ▷인공지능(AI) 기본교육을 비롯한 기초역량 교육 프로그램 ▷해외 대학으로 학습 경험을 확장하는 글로벌 교육 프로그램 ▷학교와 기업의 경계를 허물고 취·창업과 직결되는 기업 현장 밀착형 교육 등 학생 성장을 지원하는 교육체계로 혁신하는 것이 핵심이다.

교육부는 거점국립대가 교육·연구경쟁력을 동시에 잡을 수 있는 우수교원 유치에 전폭적인 지원을 한다고 밝혔다. 우선 거점국립대가 연구비·연구장비를 비롯해 지역 정주 지원까지 할 수 있는 지원체계를 마련한다. 아울러 교원 인건비·채용 절차·정년 등과 관련해 다양한 규제 특례를 적극 부여할 계획이다. 예를 들면 구글 리서치 엔지니어를 겸직교원으로 임용해 낮에는 교수 밤에는 구글 직원으로 원격근무하도록 활용한다는 것이다.

아울러 라이즈(RISE) 체계를 통해 거점국립대의 교육과정·교원·장비 등을 지역대학과 공유하고 다방면으로 협력하여 지역대학과 동반 성장하는 생태계를 구축한다. 기초·교양 교과목을 공유(공유대학)하거나 자본·네트워크 등 산학연협력 기반을 공동 활용해 특성화에 집중할 수 있도록 관련 지원도 확대한다.

거점국립대 학생이라면 누구나 취·창업을 할 수 있도록 한다. 입학시 대기업·지역앵커기업 등에 취업이 보장되는 계약학과를 확대하고 모든 학과·전공에 현장기반교육과 창업교육을 강화할 예정이다. 또 AI 기본교육과 전공기초 등을 늘리고 해외 우수대학과 학점교류·공동학위제 등을 늘린다.

교육부는 이번 간담회를 통해 공개한 기본 방향을 토대로 12월 중에 ‘국가균형성장을 위한 지방대학 육성방안’을 수립하여 발표할 예정이다. 지방대학 육성을 위한 부내 특별 전담 조직(TF)을 구성하여 거점국립대와의 상시 협력체계를 가동하면서 지방시대위원회와 함께 부처 간 ‘5극 3특’ 지원 정책을 연계하고 산업계·지자체의 의견을 수렴한다.

최교진 교육부 장관은 이번 간담회에서 “지방대학 경쟁력 제고의 핵심인 거점국립대가 지역 성장의 중심으로 혁신할 수 있도록 관계 부처와 협력하여 적극 지원하겠다”라면서 “거점국립대도 국가균형성장을 위한 책임감과 사명감을 가지고 국민이 체감할 수 있는 지역 성장의 성과를 창출해달라”고 당부했다.