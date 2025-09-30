2000년 이후 평균 연휴 후 지수 0.51% 상슬 기관·외국인 매수 전환, 반도체·에너지 강세 대외 변수 ‘미국 셧다운·관세 리스크·통화스왑 협상’ 교차

[헤럴드경제=문이림 기자] 추석 연휴 이후 코스피가 상승 흐름을 재개할 것이란 증권가의 전망이 나왔다. 하지만 올해는 긴 연휴에 미국에서의 이벤트 등이 줄줄이 이어져 대외 불확실성에 따른 단기 변동성 확대에 유의해야 한다는 신중론도 제기됐다.

김두언 하나증권 연구원은 30일 보고서에서 “2000년 이후 추석 연휴 전후 코스피는 평균적으로 연휴 전 0.43% 하락에서 연휴 후 0.51% 상승으로 반전했다”고 분석했다. 기관과 외국인 투자자는 연휴를 앞두고는 순매도를 보이다가 연휴 직후 순매수세로 돌아섰다. 에너지·반도체·소프트웨어 업종이 연휴 이후 일주일간 상대적으로 강세를 보였다. 과거 사례를 감안하면 ‘연휴 후 랠리’ 기대감은 유효하다는 평가다.

역대 두 번째로 긴 추석 연휴 동안 대외적 이벤트가 잇따라 예정돼 있다. 미국에서는 예산안 합의 지연으로 정부 셧다운 우려가 커지고 있다. 김 연구원은 “과거 셧다운은 평균 일주일 내 해소된 경우가 많았다”며 “단기 조정은 가능하더라도 금융시장 충격은 제한적일 것”이라고 진단했다.

관세 변수도 있다. 오는 1일부터 미국은 한국산 의약품(100%), 대형 트럭(25%), 가구(30~50%) 등에 고율 관세를 부과할 예정이다. 일부 수출 업종의 실적 훼손이 불가피할 것으로 보인다.

한미 통화스왑 협의도 코스피의 잠재적 위협으로 꼽힌다. 김 연구원은 “달러지수 하락에도 원화 약세가 이어지고 있다”며 “대미 투자펀드 관련 이견이 환율 불안 요인으로 작용하고 있다”고 분석했다. 원화 약세가 장기화될 경우 외국인 자금 유입 흐름에 제동이 걸릴 수 있어 환율 방향성이 향후 코스피의 핵심 변수로 부상한 셈이다.

연휴 중 발표될 미국 공급관리협회(ISM) 제조업 신규수주 지수도 시장의 관심사다. 해당 지수는 한국 수출과 한 달가량 선행하는 경향을 보여 코스피 방향성을 가늠하는 신호로 활용된다.

9월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서는 금리 인하 속도와 연준 독립성 관련 논의가 확인될 전망이다. 김 연구원은 “해당 이슈가 단기적으로 시장 심리에 영향을 줄 수 있다”고 말했다.

박기훈 한국투자증권 연구원도 “연휴 전 수급 공백과 연휴 기간 중 주요 지표 발표를 감안하면 연휴 이후 변동성이 커질 수 있다”며 “지수는 단기적으로 횡보하겠지만 하방은 견조하다”고 평가했다. 단기 조정이 있더라도 중장기적으로는 수급과 펀더멘털이 받쳐주는 ‘견조한 박스권’ 장세가 이어질 것이란 해석이다.

실제 외국인은 원화 약세에도 불구하고 코스피를 순매수 중이다. 특히 삼성전자 매집이 두드러지며 지수 하단을 지지하고 있다. 박 연구원은 “삼성전자 자금 유입이 지속될 경우 코스피 하락 폭은 제한적일 것”이라고 전망했다.

추석 이후에는 종목 선별력이 더욱 중요하다는 게 박 연구원의 진단이다. 박 연구원은 “추석·국경절 효과, 중국인 관광객 무비자 입국 허용 등으로 여행·레저 업종이 수혜를 받을 가능성이 높다”고 말했다.