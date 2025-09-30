1박 2일 일정으로 부산 방문 정상회담 후 만찬 예정

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 30일 부산에서 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담에 돌입했다.

대통령실은 이날 이 대통령과 이시바 총리의 회담이 시작됐다고 공지했다.

이 대통령은 10월 초 퇴임을 앞둔 이시바 총리와 세번째 정상회담에 나선다. 두 정상은 지난 6월 17일 주요 7개국(G7) 정상회의를 계기로 첫 정상회담을 했고, 한 달여 전인 지난달 23일에는 이 대통령이 일본 도쿄를 방문해 이시바 총리와 만났다.

이번 회담에서는 인구 소멸과 지방 활성화, 인공지능(AI)·수소에너지 등 첨단기술과 관련해 양국의 협력을 확대하는 방안이 의제로 오른다.

대미 관세 협상은 정식 의제는 아니지만, 한국보다 먼저 미국과 협상을 타결한 이시바 총리가 관련 얘기를 꺼낼 가능성이 있다.

위성락 국가안보실장은 이번 회담 의의와 관련해 전날 브리핑에서 “이번 정상회담은 지난 8월 이 대통령의 일본 방문에 대한 답방”이라며 “한 달 만에 두 정상의 만남이 다시 이뤄졌다는 점에서 한일 간 셔틀외교가 복원·정착됐음을 의미한다”고 했다.

일본 정상이 양자 정상회담을 위해 방한하면서 서울 이외의 도시에 방문하는 것은 2004년 노무현 정부 당시 고이즈미 준이치로의 제주도 방문 이후 21년 만이다.