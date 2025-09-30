비수도권 특례시 기준 완화·특례시 지원 특별법 제정 촉구

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 창원특례시가 ‘특례시 지위 유지’를 위한 범시민 캠페인을 이어가고 있다.

창원시는 30일 창원스포츠파크 보조경기장에서 열린 ‘2025 바르게살기운동 창원시 회원 한마음다짐대회’에서 약 980명이 참석한 가운데 ‘시민 공감 릴레이 캠페인’ 두 번째 퍼포먼스를 진행했다.

이번 행사는 ▷비수도권 특례시 인구 기준 완화 ▷‘특례시 지원 특별법’ 조기 제정 촉구 등 두 가지 목표를 내걸고 시민들의 의지를 결집하는 자리였다.

현장에는 대형 현수막과 풍선, 피켓, 깃발이 마련돼 분위기를 고조시켰으며 참가자들은 “비수도권 특례시 기준 완화!”, “특례시 지원 특별법 제정!”, “특례시는 우리가 지킨다!” 등의 구호를 외쳤다.

시는 지난 8월 이·통장연합회 한마음다짐대회를 시작으로 55개 읍·면·동 릴레이 퍼포먼스를 진행해 왔으며, 이번이 두 번째 대규모 시민 참여 행사다. 오는 10월 열리는 새마을지도자 한마음대회에서도 같은 캠페인을 이어갈 예정이다.

창원시는 정부와 국회를 상대로 지속적으로 법 개정을 건의해 왔으나 성과가 더디자 시민 참여를 통한 여론 확산으로 입법 동력을 높이겠다는 전략이다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 “오늘 시민들이 보여주신 뜨거운 관심과 결집된 힘이 창원의 미래를 지키는 원동력이 될 것”이라며 “특례시 지위를 반드시 사수하고 시민과 함께 특례시의 가치를 더욱 굳건히 하겠다”고 강조했다.