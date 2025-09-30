전국삼성전자노동조합 등 13개 노조 참여 “직원들, 분노와 허탈감으로 가득 차 있어”

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성그룹노동조합 연대가 삼성전자 사측을 향해 “투명하고 공정한 성과급 제도로 개선하라”고 주장했다. 영업이익의 15%를 성과급 재원으로 마련하고, 개인별 성과급을 연봉의 50%로 제한하는 상한제를 철폐해달라는 것이다.

30일 노조는 서울 서초구 삼성전자 서초타워 앞에서 기자회견을 열고 “삼성전자는 EVA(경제적 부가가치)라는 불투명하고 불공정한 성과급을 운영하고 있다”며 “투명한 기준과 공정한 보상을 지금 당장 실현하라”고 강조했다.

연대에는 전국삼성전자노동조합, 삼성화재노동조합 등 13개 노조가 참여했다. 조합원 규모는 약 3만명 정도다.

삼성그룹은 회사가 창출한 이익에 자본비용을 뺀 경제적 부가가치(EVA, Economic Value Added)를 기준으로 성과급을 지급하는 제도를 채택하고 있다.

노조는 ▷성과급 산정 기준을 투명하게 개선 ▷자회사 직원에 대한 성과급 차별 중단 ▷SK하이닉스처럼 성과급 상한 한도 폐지를 주장했다.

EVA 방식이 아니라 영업이익의 15%를 성과급 재원 마련 방식으로 개선하고 직원들에게 투명하게 공개하고, 개인별 성과급을 연봉의 50%로 제한하는 상한제를 철폐하는 방식으로 성과급 제도를 개선하라는 것이다.

오상훈 삼성전자그룹노동조합연대 의장은 “SK하이닉스는 성과급 지급 기준을 투명하고 공정하게 바뀌었고 성과금 상한선도 없애 열심히 일할 동력을 주고 있다”며 “성과급 제도를 SK하이닉스 그 이상으로 투명하고 공정하게 바꾸어야 삼성에 미래가 있고 직원들의 동기부여를 이끌어낼 수 있다. 이재용 회장이 결단을 내려달라”고 주장했다.

오 의장은 또 “삼성전자를 최상단으로 한 수직 계열화로 인한 폐해가 폭발하기 직전”이라며 “수직 계열화를 타파로 자율적이고 창의적으로 바뀌어야 삼성전자 그룹의 원동력이 생길 수 있을 것”이라고 지적했다.

한기박 전국삼성전자노동조합 위원장은 “삼성전자의 자랑스러운 성과는 밤낮없이 땀흘려 일하는 현장의 노동자들이 만들어낸 결과”라며 “현재 삼성전자 직원들은 분노와 허탈감으로 가득 차 있다”고 말했다.

이어 “성과급 기준이 투명하지 않고 예측 불가능하니 결국 불신만 깊어지고 있으며, 열심히 일할 이유가 있는지 근본적인 의문이 사내에 팽배하다”며 “투명하고 공정한 보상이야 말로 기업 성장의 가장 확실한 동력이다. 성과급 지급 기준을 영업이익으로 투명하게 바꿔달라”고 했다.

노조는 “불투명, 불공정, 불합리 삼성은 변화하라”, “투명한 기준, 공정한 보상, 지금 당장 실현하라”고 구호를 외치며 기자회견을 마무리했다.