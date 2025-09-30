9월 26일 서초역 사거리에 ‘아·태 사법정의 허브’ 상징공간 조성해 국제 법률 중심지 기반 마련 약 890년 보호수 ‘천년향’ 중심으로 추진, 유턴차로 이동 및 접근로 신설하고 후계목도 심어 주요 법률기관 상징물과 법률 명언 새겨 법과 정의의 가치 되새겨... 10월 2일 개장식 개최

[헤럴드경제=박종일 선임기자]“올해는 아·태 사법정의 허브가 국제적 첫발 내딛는 해, 상징공간 법문화 중심지로 활성화할 것이다”

전성수 서울 서초구청장은 9월 26일 서초역 사거리에 아‧태 사법정의 허브 상징공간을 조성, 서초동 법조단지가 아시아·태평양 지역의 법률 중심지로 도약하기 위한 기반을 마련했다며 이같이 밝혔다.

‘아·태 사법정의 허브’는 대법원, 대검찰청, 대한변호사협회 등 전국 최대 법조단지가 위치한 서초역 일대의 약 53만 6000㎡에 이르는 지역이다. 지난해 3월 ‘아·태 사법정의 허브’로 지정·고시하고 7월에는 ‘사법정의 허브’ 선포식을 개최한 데 이어 11월에는 법조인과 구민 200여 명이 참여한 학술대회를 열기도 하는 등 이 지역을 네덜란드 헤이그와 같은 세계적인 사법 정의의 메카로 조성한다는 계획이다.

이번 상징공간 조성은 아‧태 사법정의 허브의 중심지인 서초역 사거리 인근 약 890년 된 보호수 향나무 ‘천년향’을 중심으로 추진됐다.

구는 도로 한가운데 있어 접근이 어려웠던 향나무에 쉽게 다가갈 수 있도록 앞쪽에 있던 유턴 차로를 뒤편으로 옮기고, 횡단보도와 연결된 접근로를 새롭게 조성했다.

특히 향나무 뒤편에는 후계목을 심어 천년향의 맥을 이어가도록 했다.

이와 함께 해당 공간은 아·태 사법정의 허브를 상징하는 곳으로 새롭게 꾸몄다. 법원·검찰·경찰·변호사협회 등 주요 법률기관의 CI 상징물을 설치하고 바닥에는 법률 명언을 새겨 자연스럽게 법과 정의의 가치를 체감할 수 있도록 했다.

상징공간에 더해 사계절 푸른 향나무와 어우러진 법조단지 경관은 주민과 방문객들에게 특별한 추억을 남기는 장소가 될 것으로 기대된다.

개장식은 오는 10월 2일 대법원에서 열리는 ‘향나무 후계목 식수 행사’와 연계해 진행된다. 행사에서는 사업 경과 보고, 제막식, 그리고 새롭게 조성된 상징공간 라운딩이 진행될 예정이다.

서초구는 지난해 ‘사법정의 허브 경관개선 공청회’와 ‘서초역 향나무 상징화 심포지엄’을 통해 천년향이 지닌 법조인의 청렴성과 주민과의 동반자적 가치를 살려야 한다는 데 의견을 모은 바 있다. 이를 토대로 향나무를 모티브로 한 BI 개발, 주민 공모전 등 다양한 문화 콘텐츠를 추진했으며, 앞으로도 사법 견학과 법문화 체험 프로그램을 확대해 향나무 상징 공간을 법문화의 중심지로 발전시켜 나갈 계획이다.

전성수 서초구청장은 “2025년은 아‧태 사법정의 허브가 국제적으로 첫발을 내딛는 해가 될 것”이라며 “‘아·태 사법정의 허브’ 상징공간이 법 문화의 중심지로 자리매김하도록 다양한 연계 체험 프로그램을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.