5년 만의 글로벌 외화채권 시장 복귀 기관투자자·글로벌 금융사 대거 참여 원화 대비 유리한 조건 달성

[헤럴드경제=유혜림 기자] KB캐피탈이 5년 만에 글로벌본드 시장에 복귀하며 미화 3억달러 규모의 외화채권(한국물)을 성공적으로 발행했다고 30일 밝혔다.

이번 외화채권 발행은 무보증 선순위(RegS) 방식으로 만기가 도래하는 기존 채권 차환과 투자자 기반 확대 및 조달 채널 다각화를 목적으로 진행됐다. KB증권, 씨티그룹글로벌마켓증권, HSBC 등 글로벌 대형 금융기관이 공동 주관사로 참여했다.

KB캐피탈은 외화채권 발행에 앞서 지난 9월 초 홍콩과 싱가포르 주요 투자자를 대상으로 로드쇼를 진행하며 시장 소통에도 나섰다. 특히 KB캐피탈은 지난 25일 글로벌 신용평가사 무디스로부터 KB금융그룹의 지원 가능성, 자동차금융 중심의 안정적인 사업 구조와 자산 건전성, 위험관리 역량 등 에 대해 긍정적으로 평가받아 ‘A3(안정적)’ 신용등급을 유지했다. 이에 이번 외화채권에 대해서도 동일 등급을 부여 받았다.

이번 외화채권 발행은 북빌딩 개시 직후부터 강한 수요가 이어져 불과 한 시간 만에 10억달러 넘게 주문이 몰리기도 했다. 135개 투자기관으로부터 최대 34억달러에 달하는 주문이 유입됐다.

이는 KB캐피탈이 투자자 수요를 바탕으로 IPG(최초제시금리) 대비 37bp 축소된 수준에서 금리를 확정할 수 있었던 배경이다. 또 마이너스 NIP(신규발행프리미엄)를 달성하며 국내 시장보다 경쟁력 있는 조달 성과를 거뒀다는 평가다.

빈중일 KB캐피탈 대표이사는 “이번 글로벌본드의 성공적 발행은 투자자 신뢰에 기반한 성과이자 KB캐피탈이 글로벌 시장에서 지속 가능한 성장을 위한 중요한 이정표”라며 “앞으로도 KB금융그룹의 핵심 여신전문금융사로서 글로벌 자본시장에서의 존재감을 더욱 높여 나갈 것”이라고 밝혔다.