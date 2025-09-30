11월까지 전국 물류센터·화물터미널 20곳 방문 화물차 기사를 위한 기초 검진 전문가 상담 등 건강 프로그램도 운영

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대글로비스는 전국 물류 현장을 대상으로 안전용품을 전달하는 ‘안전을 드림’ 행사를 오는 11월까지 진행한다고 30일 밝혔다.

지난 29일 광양을 시작으로 부산∙울산∙목포∙평택 등 국내 주요 물류센터 및 화물터미널 20곳에서 순차적으로 실시된다. 현대글로비스는 사전 신청한 전국 물류 터미널 현장 곳곳을 이동형 차량으로 순회하며 종사자 1만명에게 안전용품을 제공할 예정이다.

안전용품은 작업하는 과정에서 일어날 수 있는 사고를 예방할 수 있는 물품들로 구성됐다. 떨어짐 사고와 미끄러짐을 예방하는 논슬립 테이프∙안전 각반(바지 밑단을 감싸는 보호장구), 안전 조끼, 차량용 반사 스티커, 경광봉 등 현장에서 손쉽게 사용할 수 있는 용품들이다.

장거리 운행이 많은 물류업 특성에 맞춘 건강 프로그램도 진행된다. 한쪽에 마련된 건강 체크 부스에서 혈압, 당뇨, 스트레스 등 현재 신체 상태를 진단하고 의료인(간호사)과 간략히 상담할 수 있는 기회도 제공한다.

현대글로비스 관계자는 “2015년부터 진행하고 있는 대표 사회공헌 프로그램을 통해 물류업계 종사자들이 작업 현장에서 더욱 안전하고 건강하게 근무할 수 있게 되길 기대한다”라고 말했다.

현대글로비스는 물류 현장 안전예방을 위해 주기적인 교육을 진행하는 한편 안전용품 개발에도 적극 나서고 있다.

자동차운반트럭에 차량 상·하차 작업시 추락 사고를 막기 위해 화물칸 측면에 안전지지대를 설치하도록 2021년부터 무상 지원하고 있다.

아울러 운전자가 안전한 상황에서 조금 더 수월하게 작업을 할 수 있도록 발판이 결합 개선된 2세대 안전난간대를 개발하고 설치를 돕고 있다.

화물차 운전원 맞춤형 안전모도 개발해 배포했다. 신형 안전모(250g)는 기존 산업용 안전모 대비 부피 16%, 무게는 14% 줄어 보다 쓰고 벗기가 수월하다. 산업안전보건공단의 안전인증심사도 통과해 경량 안전모의 안전성을 인정받았다.

한편, 현대글로비스는 지난 7월 ‘산업안전보건의 달’을 맞아 산업현장에서 협력사와 안전예방에 노력한 우수기업으로 평가받아 고용노동부 장관상을 수상했다.