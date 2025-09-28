[헤럴드경제=김보영 기자] 국가정보자원관리원 화재 원인으로 지목된 무정전전원장치(UPS) 이전 작업이 비전문업체와 아르바이트생까지 투입된 환경에서 진행됐던 것으로 전해졌다.

28일 전자신문 보도에 따르면 국정자원 대전 본원에서 UPS용 리튬 배터리를 옮기는 작업은 대전에 있는 영세 통신 설비 업체 A사가 맡았다.

리튬 배터리는 작은 충격에도 폭발할 수 있어 전문성이 필수적이지만, 현장에는 전문가 외에도 아르바이트생 수 명이 투입돼 배터리 운반과 설치를 보조한 것으로 전해졌다.

업계 관계자는 “폭발물을 다루는 것과 같은 작업 과정에서 관련 지식과 경험이 없는 비숙련 인력이 투입됐다는 것은 상상할 수 없는 일”이라고 말했다.

또 다른 IT 업계 관계자는 “최저가 입찰 구조 때문에 자격 미달 업체가 선정됐을 가능성이 있다”며 “이 같은 입찰 제도의 구조적 허점을 통해 비용을 아끼려다 국가 전체가 마비된 꼴”이라고 지적했다.

행안부와 국정자원에 따르면 이번 국정자원 화재는 작업자 13명이 국정자원 5층 전산실에 서버와 함께 있던 UPS용 배터리를 지하로 옮기는 작업을 하던 중 배터리 1개에서 불꽃이 튀면서 발생했다.

화재가 난 배터리는 2014년 8월 국정자원 전산실에 설치됐으며, 사고 발생일 기준 권장 사용연한을 1년 넘긴 상태로 확인됐다. 통상 UPS용 배터리가 연한을 넘겨 사용될 경우 품질에 이상이 생길 수 있고 사고 가능성을 높이는 원인이 될 수 있다.

화재 원인에 대해 배터리 이전 과정에서 작업자 실수가 있었던 것 아니냐는 의혹도 나온다. UPS는 전원이 연결된 상태에서 케이블을 분리할 경우 화재 위험이 커지는데, 작업자들이 전원을 끄지 않은 채 전선을 뺐다가 전기 단락 사고로 화재가 발생했다는 지적이다.

다만 국정자원은 현장 브리핑에서 “전원을 끊고 40분 뒤에 불꽃이 튀었다”고 설명했다. 정확한 발화 원인은 국과수 감식과 경찰 조사를 통해 규명될 예정이다.