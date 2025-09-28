[헤럴드경제=김성훈 기자] 인도에서 유력 정치인 선거 유세에 대규모 군중이 몰리면서 최소 39명이 압사하고 50여명이 다쳤다.

28일(현지시간) 로이터 통신에 따르면, 전날 인도 남부 타밀나두주 카루르 지역에서 열린 인기 영화배우 출신 정치인 비제이(51)의 유세 행사에 수많은 지지자가 몰려들어 많은 사람들이 인파에 깔렸다.

주 당국에 따르면, 지금까지 남성 13명, 여성 17명, 소년 4명, 소녀 5명을 포함한 39명이 사망했다. 또 남성 26명과 여성 25명을 포함한 51명이 집중 치료를 받고 있다.

참사는 군중이 비제이를 보기 위해 무대 바리케이드로 몰려들면서 일어난 것으로 전해졌다. 비제이는 군중이 차량 쪽으로 몰려들면서 기절하는 사람이 속출하자 물병을 던져서 사람들에게 전달했지만 상황은 통제되지 않았다. 결국 비제이는 경찰에 도움을 요청했다.

비제이는 지난 30여년간 인도 남부 타밀어권 영화계에서 가장 인기 있는 배우 중 한 명으로 꼽힌다. 지난해 지역 정당을 창당해 당 대표를 맡아왔으며, 내년 초 지방선거를 앞두고 유세를 하던 차였다. 슈퍼스타인 비제이는 지난해 10월 창당 후 첫 집회에서도 6명의 사망자가 발생하는 등 구름 같은 인파를 몰고 다녔다. 이에 경찰도 장소 변경, 차량 행렬 규모 제한 등 조치를 취했지만 역부족이었다.

비제이는 엑스(X·옛 트위터)에 “가슴이 찢어진다. 견딜 수 없고 형언할 수 없는 고통과 슬픔에 잠겨 있다”며 희생자들에 대한 애도의 뜻을 밝혔다.

나렌드라 모디 인도 총리도 엑스에 글을 올려 “타밀나두주 카루르에서 정치 집회 도중 일어난 불행한 사건에 큰 슬픔을 느낀다”며 “사랑하는 사람을 잃은 가족들을 향해 이 어려운 시기에 힘이 되기를 빈다”고 애도했다.

스탈린 주는 희생자 유족들에게 1인당 100만 루피(약 1590만원)의 보상금을 지급하겠다고 밝혔다.