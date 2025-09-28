외국인이 한글을 배울 때, 한국어를 배울 때 어떤 점이 어려울까요? 여러 가지 이유를 들 수 있겠지만 그중에서 가장 일리가 있는 대답은 낯선 문자, 낯선 언어라는 점입니다. 한글 학습의 어려움을 논하는 일본 학자의 글에도 한글이 낯선 문자임을 이유로 들고 있습니다. 예를 들어 알파벳으로 이루어진 문자는 모르는 언어라도 대강은 읽을 수도 있습니다. 러시아 등에서 사용하는 키릴 문자도 그렇고, 베트남이나 인도네시아의 문자도 그렇습니다. 의미는 모르더라도 읽는 것은 가능한 경우가 많습니다.

하지만 한글의 경우는 암호나 기호 같다고 이야기하는 외국인이 많습니다. 한글이 아무리 배우기 쉬운 문자라고 설명을 해주어도 외국인은 한글을 그저 기호처럼 볼 뿐입니다. 그런 면에서 보자면 문자도 잦은 접촉이 필요합니다. 자주 본 글자가 배우기에도 쉬울 수 있습니다. 오죽하면 한글로 쓰여 있는 옷을 입고 다니는 외국인이 꽤 있는데, 왜 한글 옷을 입고 다니는지 물어보면 대부분 무슨 의미인지 모르기 때문이라는 답을 합니다. 그냥 기호 같아서 입고 다닌다는 대답도 많습니다. 이상한 글자라서 좋아하는 겁니다.

모음의 글자를 보면 기호 같다는 말이 맞다는 생각도 듭니다. 기역과 니은, 디귿, 리을 등을 보면 어떤가요? 드라마 오징어 게임의 타이틀 글씨를 보면 동그라미와 세모, 네모가 나타납니다. 물론 여기에서 세모는 한글이 아닙니다만, 외국인은 한글을 기호처럼 바라볼 것입니다. 세모도 예전에 세종대왕이 만든 글자에는 반치음이라고 하여 포함되어 있었죠. 현재 영어의 [z] 발음과 비슷하였을 것으로 추정하는 글자입니다. 아무튼 한글의 자음 글자도, 모음 글자도 외국인에게는 낯선 글자일 뿐입니다.

그런데 한류의 유행으로 재미있는 현상이 벌어졌습니다. 한글이 낯선 글자가 아니라 어디선가 본 글자로 바뀌고 있다는 점입니다. 한국 영화나 드라마를 보면 수많은 한국어 간판이 등장합니다. 여전히 한글은 암호처럼 보일지 모르나 어디선가 본 문자로 변화하는 것입니다. 시청자 중에는 글자에 호기심을 갖고, 글자의 소리나 의미를 찾아보기도 합니다. 이런 호기심이 바탕이 되어 한글을 배우고, 한국어를 배우는 사도이 늘어가고 있습니다. 이른바 한글에 대한 접촉이 늘어가고 있는 것입니다. 이제는 한글을 보면 무슨 소리, 무슨 뜻인지는 몰라도 한국의 글자라는 점은 아는 사람이 많습니다.

해외에서는 케이팝의 대규모 공연이 자주 있습니다. 한국에서 케이팝 공연이 적다는 것은 아이러니한 문제점이기도 합니다. 큰 공연장이 없어서 공연을 할 수 없다고 하니 더 문제입니다. 해외에서 공연을 하는 모습을 영상으로 본 적이 있습니다. 그야말로 엄청난 열기를 느낄 수 있습니다. 한류를 확인해 보기 위해서는 공연 실황을 살펴보기 바랍니다. 여러 나라의 여러 민족의 사람이 케이팝 공연에 열광합니다. 정말 케이팝이 세계의 문화가 되었습니다. 공연 중에 함께 노래를 부르는 떼창은 기본입니다. 공연에는 뒷배경으로 가사가 나오는 경우가 있는데 이때 한글 가사가 배경을 가득 채우는 일도 많습니다. 그런데 그때도 관객들은 가사를 따라 부릅니다. 한글 가사를 읽은 것인지 아니면 가사를 외워서 부르는 것인지 명확하지는 않지만 한글이 더 이상 낯설지 않다는 것만은 분명합니다.

한글이 해외의 시위 현장에 쓰인다는 것도 매우 특이한 일입니다. 한글이 <저항의 상징>이 되기도 하였습니다. 한글로 쓰였다는 이유만으로도 <젊음의 상징>도 됩니다. 또한 한글은 세계 젊은이들의 공감대를 의미하기도 합니다. 한 나라에서 한글 시위를 하면 다른 나라의 많은 한류팬들이 시위를 홍보해 줍니다. 자기 언어를 한글로 쓰는 시위 형태도 놀랍습니다. 이런 모습은 인도네시아 시위에서 등장하였는데, 그 내용은 한국 사람도 알 수 없습니다. 단지 문자만 한글이기 때문입니다. 한글을 진짜 암호로 사용하는 겁니다.

한국은 문화적으로 세계에 알려졌을 뿐만 아니라, 경제적으로도 발전하였고, 민주주의의 측면에서도 발전하고 있다는 점에서 한글의 새로운 역할이 생기는 것 같습니다. 저는 한글이 억압받고, 차별당하는 현장에서 <평등의 문자>가 되기 바랍니다. 전쟁과 폭력의 현장에서 한글이 <평화의 도구>가 되기 바랍니다. 한글이 낯선 문자가 아니라 문화와 문화의 만남 속에서 세상을 아름답게 바꾸는 문자이기 바랍니다.