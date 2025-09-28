[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구경북경제자유구역청(이하 DGFEZ)은 지난 26일 일본 오사카의 ‘그랜드프론트 오사카’에서 간사이 지역 현지 기업을 대상으로 ‘대구-오사카 비즈니스 밋업 2025’행사를 개최했다.

이날 행사는 DGFEZ와 대구시, 오사카의 민관협력 첨단벤처 클러스터인 날리지 캐피탈(Knowledge Capital)이 협력해 간사이 지역기업 10여 개사를 대상으로 대구시와 오사카 간 비즈니스 협력 강화 및 상호이해 증진을 목표로 진행됐다.

특히 이번 행사는 ICT·SW, 제조 등 일본 간사이 지역 핵심 산업군을 중심으로 대구시의 산업입지 여건, 투자 인센티브, 주요 유치사례 등이 소개됐다.

김병삼 DGFEZ 청장은 “일본 간사이 지역 잠재 투자기업을 대상으로 대구시의 미래성장산업과 우수한 투자환경을 적극 소개해 우리 지역에 대한 관심도를 높이고 실질적인 투자로 이어질 수 있도록 적극적인 IR 활동을 전개해 나가겠다”고 말했다.