전국 주요 공립 박물관·미술관서 무료 입장, 프로그램 참여 혜택

[헤럴드경제=김은희 기자] KB금융그룹은 전 국민 모두가 문화예술을 즐기고 경험할 수 있도록 한국박물관협회와 함께 ‘전국 공립 박물관·미술관 무료관람 프로젝트’를 시작한다고 28일 밝혔다.

KB금융은 KB국민은행의 KB스타뱅킹을 통해 국민 누구나 무료로 전국 주요 공립 박물관과 미술관 총 45여곳의 전시를 관람하고 체험 프로그램을 이용할 수 있도록 지원한다.

금융과 문화예술을 융합한 새로운 지원 사업으로 국민이 일상에서 문화예술을 경험하며 정서적 풍요를 느끼고 대한민국의 높은 문화의 힘을 체감하는 데 기여할 수 있을 것으로 KB금융은 기대하고 있다.

사회적·지역적 격차 없이 누구나 문화예술에 쉽게 다가갈 수 있도록 기획한 것이 특징이다. 특히 전시 관람뿐 아니라 가족 단위의 방문객·청소년·대학생 등 미래 세대가 다양한 예술적 경험을 누릴 수 있도록 체험 프로그램까지 무료로 제공한다.

KB금융은 인스타그램을 통해 연말까지 체험 후기와 공유하기 이벤트를 연다. 참여자에게 소정의 상품을 증정해 문화예술 향유의 즐거움을 확산시킬 계획이다.

KB금융 관계자는 “이번 프로젝트는 금융을 넘어 국민 모두에게 문화적 삶의 가치를 선물하기 위한 노력의 하나”라며 “앞으로도 전 국민이 문화예술을 통해 풍요로운 일상을 누릴 수 있도록 지속적인 지원을 이어가며 국민과 함께 문화가 꽃피고 희망이 자라는 나라를 만드는 데 앞장서겠다”라고 전했다.