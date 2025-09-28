[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구경북권 이랜드 리테일(동아백화점·NC)은 다음달 1일부터 7일까지 7일간 명절·가을 시즌 특별 프로모션 ‘취향을 입는 계절 이득위크’를 진행한다고 28일 밝혔다.

이번 테마행사는 전국 이랜드리테일 전지점에서 함께 진행되는 행사다.

먼저 쇼핑점은 10월 3일부터 5일까지 외식매장에서 1만원 이상 이용 고객에게 패션·모던 5% 할인 쿠폰을 제공한다. 수성점 역시 같은 기간 외식 매장 쿠폰 행사와 함께, 지점행사 기간 중 골프 브랜드 10만원 이상 구매 고객에게 파크골프 18홀 이용권을 증정한다.

수성점과 쇼핑점에서는 유솔·인디고키즈·로엠걸즈 등이 참여하는 취향을 입는 계절 이득위크 행사가 진행된다.

그리고 쇼핑점에서는 파올라 슈퍼위크, M할리데이 아우터 초특가전, 프로젝트M 균일가전, 루이까스텔·링스 등이 참여하는 가을맞이 골프 라운딩 대전, 아동 추석맞이 특별가대전을 연다.

수성점은 구찌·버버리 등 해외 명품 고객 초대전, 아웃도어 이월 특가전, 주니어 추석 선물전을 준비했다.

이외 동아쇼핑·수성·구미점 등 식품 매장에서는 기간별로 거봉 포도, 한돈 삼겹살·목살 등 주요 품목을 가격·수량 한정 특가로 선보인다. 행사 기간 한가위 상차림전, 득보는 2득템 행사, 오프라이스&애슐리 특가전 등도 진행된다.

또 대경권 전지점 모던하우스(동아쇼핑·수성·강북, NC엑스코·경산점)에서는 취향을 입는 계절 이득위크 테마행사를 비롯해 멀티핸들 세트·원팟쿡 세트·퓨어코튼 60수 극세사 양면침구·배개 시리즈 할인행사 등을 연다.