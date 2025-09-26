KLPGA 하이트진로 챔피언십 2라운드 초등 전국대회 8승 휩쓴 중학교 1년생 첫 프로 대회에서 컷 통과 ‘공동 22위’ 공격적 스타일 좋아하는 장타 기대주 “아무도 가지 않은 길 가고 싶어요”

[헤럴드경제(여주)=조범자 기자] “와, 기가 막힌다 기가 막혀.” “얼굴은 애기인데 빵빵 때리네!”

앳된 얼굴의 중학생 골퍼가 샷을 날릴 때마다 갤러리 사이에서 ‘와-’ 하는 탄성이 터져 나왔다. 지켜보던 갤러리는 “공이 부서질 것처럼 때린다”며 혀를 내둘렀다.

170㎝의 큰 키에서 나오는 폭발적인 스피드로 때린 티샷은 정확히 날아가 페어웨이에 안착한다. 날카로운 눈으로 공이 떨어지는 걸 확인한 후엔 다시 수줍은 중학생의 얼굴로 돌아간다.

2012년생 여자골프 주니어 상비군 김서아(13·신성중)의 등장에 골프계가 술렁이고 있다. 이미 아마추어 무대에서 많은 입상으로 기대를 모은 그는 생애 첫 출전한 프로 대회, 그것도 어렵기로 악명높은 메이저 무대에서 여유있게 본선에 진출하며 더욱 뜨거운 주목을 받고 있다.

중학교 1학년생 김서아는 26일 경기도 여주 블루헤런 골프클럽(파72)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 시즌 마지막 메이저 대회 하이트진로 챔피언십 2라운드에서 버디 2개와 보기 3개로 1타를 잃으며 중간합계 2오버파 146타를 기록, 공동 22위에 올랐다. 공동 선두와는 8타 차이다.

김서아에게 1차 목표로 삼았던 본선 진출을 이뤄낸 소감을 묻자 “행복해요” 하며 배시시 웃었다.

조금 더 길게 소감을 얘기해 달라고 하자 “이렇게 큰 프로 대회에 나온 것만으로도 행복한데 컷 통과를 해서 너무 좋다. 오늘 좋아하는 황유민 프로님과 플레이해서 신기하고 영광이었다”며 또 웃었다.

김서아는 이미 아마추어 골프에선 ‘천재골퍼’ ‘장타소녀’라는 별명을 얻으며 골프 관계자들의 눈도장을 받은 유망주다.

초등학교 3학년 때 다니던 태권도학원 관장이 “서아는 무조건 운동 선수를 해야한다”고 강권해 4학년 초 처음 골프채를 잡았다. 처음엔 선수를 할 생각은 없었다. 집 근처 인도어 골프장에서 일주일에 두번 경험삼아 골프채를 휘둘렀다. 그해 가을 피아노 콩쿨대회를 앞두고 둘 중 하나를 선택하라는 엄마의 말에 주저없이 골프를 택했다.

그리고 11월 본격적으로 골프를 시작하자마자 두각을 나타냈고 불과 2년 만에 박세리배 대회 등 초등학교 전국대회에서 8승을 휩쓸었다. 올해 베어크리크배 아마추어선수권대회에 준우승한 김서아는 초청선수로 하이트진로 챔피언십에 첫 출전했다.

프로 첫 무대였지만 장타 본능도 숨기지 않았다. 이날 평균 드라이버샷 254.57야드를 날리며 전체 평균 237. 95야드를 크게 앞섰다. 큰 키와 긴 팔로 만드는 아크와 스윙스피드가 일품이다. 현재 170.5㎝인 키는 지금도 계속 자라고 있다고 한다. 비거리에선 이날 동반한 투어 대표 장타자 황유민에 전혀 밀리지 않았다.

난도 높은 대회 코스는 이날 더욱 선수들을 괴롭혔다. 최종라운드를 방불케 하는 까다로운 핀 위치와 긴 러프로 많은 선수들이 힘겨워했지만 김서아는 큰 위기 없이 2라운드를 마쳤다.

4번홀(파5)에서 5m 버디 퍼트를 아깝게 놓친 뒤 “에고, 쉽지 않네”하며 쓴웃음을 지었던 김서아는 바로 다음 5번홀(파3)에서 티샷을 핀 2.7m에 떨어뜨려 버디를 기록, 갤러리의 감탄을 자아냈다. 공격적 스타일을 선호하지만 이날은 캐디와 상의하며 완급을 조절하는 법도 배웠다.

김서아는 코스가 어렵지 않았느냐는 질문에 “어려워서 더 재미있었던 것같다”고 말하며 “컷 통과에 성공했으니 다음 목표는 마지막날 20위 안에 드는 것”이라고 말했다.

아마추어 초청선수 가운데 유일하게 본선에 진출한 김서아는 27일 오전 9시 23분 정윤지, 리슈잉(중국)과 함께 3라운드를 출발한다.

골프 선수로서 꿈을 묻는 질문엔 주저 없이 “아무도 가지 않은 길을 가고 싶다”고 했다. 김서아는 “국가대표도 하고, 미국에도 진출하고, 세계랭킹 1위도 오래 하고 싶다. 레전드가 되고 싶다”고 야무진 목소리로 답했다.

한편 이날 2라운드에서 올시즌 3승의 이예원과 성유진이 중간합계 6언더파 138타를 기록, 공동 선두에 올랐다.

상금랭킹 1위 노승희가 5언더파 139타로 3위에 올랐고, 대상 포인트 1위 유현조와 박혜준, 홍정민이 공동 4위(3언더파 141타)로 반환점을 돌았다.

미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 활동하는 윤이나는 이날 3타를 줄이면서 이븐파 144타로 공동 11위로 뛰어 올랐다. 디펜딩챔피언 김수지는 8오버파 152타로 컷 탈락했다.