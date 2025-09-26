[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기주택도시공사(GH)에서 운영 중인 경기도 주거복지센터는 수원컨벤션센터에서 도내 31개 시·군 주거복지 담당 공무원과 경기도 관계자 등 45명을 대상으로 ‘2025년 하반기 주거복지 교육’을 실시했다고 26일 밝혔다.

이번 교육은 주거복지 정책 확대에 따른 공무원의 전문성을 높이고, 도민에게 보다 나은 주거복지 서비스를 제공하기 위한 목적으로 마련됐으며, ▷주거복지정책 및 맞춤형 제도 ▷주거취약계층 주거상향 지원사업 실무 ▷전세피해 예방법 및 지원제도 등 현장에서 활용 가능한 실무 중심 내용으로 구성됐다.

앞서 센터는 지난 3월 1차 교육에서 자립준비청년 지원과 주거복지 통합시스템 구축 등 기초과정을 다루었으며, 이번 2차 교육은 심화 주제와 최신 정책 동향을 반영해 호응을 얻었다.

현재 경기도는 24개 기초자치단체에서 주거복지센터를 운영 중이다.

올해 말까지 28개 시·군으로 확대할 계획이다. 센터는 이번 교육을 통해 공무원의 실무 역량이 강화됨으로써 도민이 체감할 수 있는 주거복지 정책 실행력이 한층 높아질 것으로 기대하고 있다.

GH 김용진 사장은 “주거복지는 도민의 삶의 질과 직결되는 중요한 과제인 만큼, 현장 공무원의 실무능력을 키우는 교육을 지속적으로 추진하겠다”면서 “도민이 실질적으로 체감할 수 있는 맞춤형 주거복지 서비스를 더욱 확대해 나가겠다”고 밝혔다.