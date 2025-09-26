[헤럴드경제=김광우 기자] “명태·오징어만 없어진 거 아녔어?”

명태와 오징어. 무차별적인 어획과 기후변화의 영향으로 우리나라 바다에서 사라지고 있는 대표 어종이다.

하지만 바다의 변화는 우리가 알고 있는 것 그 이상. 단순히 일부의 종이 줄어든 것에 그치지 않는다.

1980년대와 비교해 우리나라 인근에서 잡히는 생선의 양이 60% 수준으로 줄어든 것으로 나타났다. 지난해는 53년 만에 최저 수준을 기록하며, 사실상 역대 최악의 상황으로 치달았다.

하지만 대안은 불투명하다. 급속도로 발전한 양식업 또한 극한 기후에 따른 집단 폐사 등으로 성장 한계에 직면했다.

단순히 수입 의존도를 높여서 해결할 수 있는 문제도 아니다. 어획량 감소는 전 세계에서 나타나는 공통 추세. 해양 생태계 보전과 수산업 보호에 대한 관심이 요구되는 이유다.

환경부가 발표한 ‘2025년 한국 기후위기 평가보고서’에 따르면 2020년대(2020~2023년) 우리나라 연근해 어업생산량은 평균 93만톤으로 1980년대(1980~1989년)와 비교해 60% 수준으로 감소했다. 151만톤에 달하던 생산량이 40여년 만에 100만톤 이하 규모로 줄어든 것.

최근 몇 년간 상황은 더욱 악화했다. 2024년 우리나라 연근해 어업 생산량은 약 84만1000톤으로 전년 대비 11.6% 감소했다. 이는 최근 5년 평균인 93만톤과 비교해서도 10% 가까이 줄어든 수치로, 약 53년 만에 가장 낮은 수준을 기록했다.

지속적인 어획 기술 발전에도 불구하고, 빠른 속도로 생산량이 줄어든 원인은 어장 환경 악화. 수십 년간 무차별적인 남획이 이어지며 물고기의 씨가 마르고 있는 것. 기온 상승으로 인해 한국인이 소비하는 친숙한 어종들이 사라진 것 또한 큰 영향을 줬다.

국립수산과학원에 따르면 1968년부터 2024년까지 57년간 우리나라 해역의 연평균 표층 수온은 1.58도가량 상승했다. 이는 전 지구 평균(0.74도)와 비교해 2배 이상 높은 수치다.

특히 기후변화로 인한 생태계 변화는 우리 밥상에 큰 변화를 가져오고 있다. 단순 명태, 오징어, 갈치 등 일부 종이 씨가 마른 게 다가 아니다. 고등어, 조기 등 여타 친숙한 생선의 경우도 기후변화에서 결코 자유롭지 않은 상황이다.

특히 대중적으로 소비했던 고등어가 최근 가격 이상으로 골치를 겪고 있다. 특히 생태계 변화로 인기가 많은 ‘큰 고등어’가 잡히지 않으며, 가격이 5년 새 두 배가량 상승했다. 이외에도 전복, 김 등 고수온의 영향으로 가격이 오르는 상품이 한두 개가 아니다.

심지어 우리나라 연근해 수온은 더 빠른 속도로 오를 전망이다. 국립수산과학원은 2100년 기준 우리나라 해역 3km 내 표층 수온은 지금보다 평균 4도가량 상승할 것으로 예측했다. 그중에서도 동해는 최대 5도까지 상승할 것으로 보인다. 해양 생태계가 완전히 뒤바뀐다는 것.

물론 연근해 어업량이 감소한 만큼, 양식업에 따른 공급이 늘어나고 있다. 하지만 이 또한 한계에 직면했다는 게 전문가들의 평가다. 여기다 고수온 및 적조 발생으로 인한 대량 폐사 등 이상 상황이 점차 잦아지고 있다.

실제 우리나라 천해양식 생산량은 2005년 100만톤 규모에서 2018년 200만톤까지 상승했다. 하지만 2017년 이후부터는 증가 추세가 뚜렷하지 않다. 심지어 2023년 어류양식 생산량은 고수온 등 자연재해로 인한 대량 폐사 피해 등으로 인해 2022년에 비해 12.5%가량 줄었다.

이같은 어획량 감소는 전 세계가 공유하는 문제. 유엔 식량농업기구(FAO)가 전 세계 2570개 어종을 대상으로 평가한 결과, 2024년 기준 전 세계 수산자원의 약 37%가 남획 상태에 있는 것으로 나타났다. 특히 해양 생태계는 전 세계 바다가 연결고리로 이어져 있다. 특정 구역에서의 생태계 붕괴 영향이 전체의 피해로 이어질 수 있다는 것.

물론 기온 상승으로 인한 해양 생태계 붕괴를 즉각적으로 막을 수 있는 방법은 없다. 하지만 남획을 방지해, 어족 자원을 지키는 것은 국제적인 합의로 가능한 일. 이에 지속가능한 수산자원 확보 및 해양 생태계 보호를 위해 국제적인 가이드라인 준수가 시급하다는 목소리가 나온다.

실질적 움직임도 이뤄지고 있다. 지난 15일 세계무역기구(WTO)는 지난 15일 ▷불법·비보고·비규제(IUU) 어업 ▷남획 어족에 대한 어업 ▷비규제 공해어업 등에 대한 보조금을 금지하는 내용을 담은 수산보조금 협정을 발효했다. 남획으로 인한 어족자원 고갈을 방지하는 차원에서다.

환경운동연합 관계자는 “한국은 수산물 소비 최상위 국가 중 하나로서 이번 수산보조금 협정을 통해 우리나라 수산업의 근본적인 변화를 만들어내야 한다”며 “한국 수산업의 구조적 위기를 극복하기 위해 이번 협정의 남획 보조금 금지는 한국이 반드시 이행해야 할 과제”라고 말했다.