[헤럴드경제=박지영 기자] 경호처를 사병화해 체포영장 집행을 막는 등의 혐의로 재판을 받는 윤석열 전 대통령이 불구속 상태에서 재판을 받게 해달라고 요청했다. 윤 전 대통령은 구치소 생활이 힘들고 수사·재판 대응이 어렵다고 했다.

서울중앙지방법원 형사35부(부장 백대현)는 26일 특수공무집행방해, 허위공문서 작성 등 혐의로 기소된 윤 전 대통령에 대한 첫번째 공판과 보석심문을 진행했다. 보석은 보증금 등 조건을 건 상태에서 하는 석방을 말한다.

윤 전 대통령은 보석심문 말미에 직접 발언 기회를 얻어 약 18분간 말했다. 윤 전 대통령은 “주 4∼5회 재판해야 하고, 특검에서 부르면 가야 하는데, 구속 상태에서는 제가 못한다”고 했다.

윤 전 대통령은 ‘별건으로 재판받는 사건 재판에 왜 출석하지 않느냐’는 재판부 질문에 “일단 구속이 되고 나서 1.8평짜리 방 안에서 ‘서바이브’(생존)하는 것 자체가 힘들었다”며 “방 밖으로 못 나가게 하는데, 강력범 이런 게 아니면 약간의 위헌성이 있다”고 말했다.

그는 또 “신속 재판이라고 특검에서 이야기하는데 특검이 계속 재판을 끌어왔다”며 “불구속 상태에서는 재판이나 특검 소환에 모두 성실하게 임했다”고 강조했다.

윤 전 대통령은 “외환죄를 조사한다고 또 소환장이 왔는데, 응하기 시작하면 몇 번을 부를지 알 수 없다”며 “주 4∼5회 재판해야 하고, 주말에 특검에서도 오라고 하면 가야 하는데, 구속 상태에서 응하는 게 불가능하다”고 주장했다.

건강 문제와 관련해서는 “숨 못 쉴 정도의 위급한 상태는 아니다”면서도 “여기 나오는 것 자체가 보통 일이 아니다”고 말했다.

이어 “보석을 인용해주시면 아침과 밤에 운동도 조금씩 하고, 당뇨식도 하면서 사법 절차에 협조하겠다는 뜻으로 하는 것”이라며 “불구속 상태에서는 협조하지 않은 적이 없다”고 말했다.

재판부가 심문 말미에 ‘만약 청구가 인용돼 석방되면 재판에 성실하게 출석하고, 구속 상태에 계속 있다고 하면 출정을 거부하겠다는 것이냐’고 묻자 윤 전 대통령은 “거부라기보다 원활하게 하기에 체력적으로 많이 힘들다”며 “현실적으로 일주일에 몇 회씩 하는 건 쉽지 않겠다는 생각이 든다”고 답했다.