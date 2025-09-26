[헤럴드경제=민성기 기자] ‘개그계 대부’ 전유성이 76세를 일기로 별세한 가운데, 사실혼 관계를 유지했던 전처 가수 진미령이 근조화환으로 추모의 뜻을 전했다.

26일 개그계 대부 고(故) 전유성 빈소가 서울아산병원 장례식장 1호실에 차려진 가운데 많은 이른 아침부터 조문객들의 발길이 이어지고 있다.

이런 가운데 고인의 전처인 진미령은 빈소에 근조화환을 보냈다. 진미령과 전유성은 1993년 결혼했다. 당시 전유성은 재혼이었고 진미령은 초혼이었는데, 두 사람은 혼인신고를 하지 않고 사실혼 관계로 결혼 생활을 시작했다. 하지만 결혼 생활 20여 년 만인 2011년 헤어졌다.

진미령은 근조화환을 보내 추모의 뜻을 표했다. 화환에는 ‘삼가 고인의 명복을 빕니다’라는 문구가 적혔다.

전유성은 25일 오후 9시 5분께 전북대학교병원에서 별세했다. 전유성은 최근 폐기흉 증세가 악화됐고 치료 중 갑작스럽게 세상을 떠나 안타까움을 자아냈다.

장례는 코미디언협회장으로 치러진다. 장지는 고인이 생전에 터를 잡고 국숫집을 운영했었던 전북 남원시 인월면이며, 발인은 28일 일요일 오전 7시다. 오전 6시 30분 영결식이 진행되며, 발인 후 여의도 KBS를 찾아 ‘개그콘서트’ 녹화장에서 노제가 엄수된다.

전유성은 1969년 TBC ‘쑈쑈쑈’의 코미디 작가로 일하다 코미디언으로 전향해 ‘유머 1번지’, ‘쇼 비디오자키’ 등을 통해 시청자에게 얼굴을 알렸다. 희극인이 코미디언이라고 불리던 시대에 ‘개그맨’이라는 단어를 처음으로 사용한 인물로도 알려졌다.