국내 보험사 해외 M&A 최대 규모 특화보험사 품고 글로벌 시장 진출

[헤럴드경제=박성준 기자] DB손해보험이 미국 특화보험사 포테그라를 약 16억5000만 달러(한화 2조3000억원)에 인수한다고 26일 밝혔다. 국내 보험사가 미국 보험사를 인수하는 사례로 첫 사례이며, 국내 보험사의 해외 인수 사례 가운데 최대 규모이기도 하다.

포테그라는 과거 1978년에 설립된 미국 보험사로, 본사는 플로리다주 잭슨빌에 두고 있다. 포테그라는 특화 보험, 신용·보증보험, 보증 등 보험 관련 서비스로 포트폴리오를 구축하고 있다. 작년 기준 연간 보험료 규모는 약 30억7000만 달러(4조4000억원), 순이익은 1억4000만 달러(2000억원)로 집계됐다. 같은 기간 미국과 유럽에서 전문적인 언더라이팅·리스크 관리 역량을 기반으로 장기간 안정적인 합산비율(90%)을 시현하고 있다.

DB손보는 이번 인수를 통해 세계 최대 손해보험 시장인 미국과 유럽에 본격 진출, 글로벌 성장의 발판을 마련한다는 계획이다. 안정적 수익 기반을 갖춘 글로벌 보증보험 시장에 진입하고, 국가·보험 종목별 리스크를 다변화해 수익 안정성을 높일 수 있을 것으로 기대한다고 DB손보는 설명했다.

박기현 DB손보 해외사업부문장은 “이번 인수는 국내 보험사 최초의 미국 보험사 인수이며, DB손보가 글로벌 보험사로 도약하는 분수령이 될 것”이라면서 “포테그라의 전문성과 DB손보의 글로벌 네트워크·자본력을 결합해 고객 가치와 시장 경쟁력을 높이는 동시에 주주가치 제고와 국가 경제 기여라는 두 가지 목표를 함께 달성하겠다”고 말했다.

리차드 칼바흐 포테그라그룹 최고경영자(CEO)는 “이번 DB손보와의 계약은 포테그라그룹의 여정에 새로운 장을 열게 될 것”이라며 “포테그라 그룹은 DB손보와의 협력을 통해 글로벌 선도 보험그룹으로 도약하는 공동의 목표를 함께 실현해 나가기를 기대한다”고 말했다.

DB손보는 내년 상반기까지 잔금을 내고, 공정거래위원회 기업결합승인을 받아 포테그라를 완전 자회사로 편입한다는 계획이다.