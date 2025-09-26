드론 AI 기업 니어스랩은 지난 23일(현지시간) 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 개최된 ‘제3차 한국·말레이시아 방위산업 세미나’에서 한국 스타트업 대표로 나서 AI 자율비행 드론 기술을 공개했다. 이를 통해 니어스랩은 동남아 방산 시장에서의 입지를 한층 공고히 하고 있다.

이번 세미나는 AI를 주제로 주말레이시아 한국대사관 주최했으며, 모하메드 칼레드 노르딘 말레이시아 국방부 장관, 권대원 합동참모차장(육군 중장), 여승배 주말레이시아 대사 등 양국 방산 당국과 학계 및 업계 인사 등 150여 명이 참석했다. 한국 방산기업으로는 니어스랩을 포함해 KAI, 한화, LIG넥스원 등 한국 대표방산 기업들이 참여했다. 또 20여개 넘는 말레이시아 방위산업체도 참가해 한국 방산기업과 협력 방안을 논의했다.

니어스랩은 카이든, 자이든을 포함한 차세대 방산 AI 드론 솔루션을 발표했다. 복잡성이 커지는 현대 전장에서 요구되는 실시간 대응력과 유연성을 강조하며, 자율성을 갖춘 드론 AI가 다양한 안보 위협에 효과적인 대응 수단임을 소개해 현지 관계자들의 주목을 받았다.

칼레드 장관은 기조연설에서 “한국 기술을 적극 수용하고 공동 개발·생산을 추진할 준비가 돼 있다”고 밝혔으며, 니어스랩은 이에 발맞춰 이미 입지를 굳힌 동남아 시장에서 추가 협력 기회를 확대해 나갈 계획이다.

최재혁 니어스랩 대표는 “동남아는 지정학적 갈등이 계속됐던 지역이자 열대 밀림 지역으로 사람에 의한 감시나 경계 활동이 어려워 AI 드론과 같은 첨단 무인화 장비의 도입 요구가 많다”며 “니어스랩은 이러한 지역적 특성에 부합하는 드론 AI 솔루션을 제공해 각국의 안보 수요를 충족시키겠다”고 말했다.

한편 니어스랩은 독자적인 AI 역량을 바탕으로 동남아 시장에서 입지를 넓혀가고 있다. 말레이시아 국영 방산기업 AIROD와 MOU를 체결해 협력 기반을 마련했으며, 동남아 국가에 수출을 이어가며 시장 점유율을 빠르게 확대하고 있다.