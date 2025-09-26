체포영장방해 등 혐의 첫 재판 재판부 사진·영상 촬영 및 중계 허가 수용번호 3617 달고 출석

[헤럴드경제=박지영 기자]지난 7월 재구속 된 이후 수사·재판에 일절 출석하지 않던 윤석열 전 대통령이 드러냈다.

서울중앙지방법원 형사35부(부장 백대현)는 26일 오전 10시 15분께부터 윤 전 대통령의 특수공무집행방해, 허위공문서 작성 등 혐의 첫번째 재판을 시작했다.

윤 전 대통령은 10시 16분께 흰색 셔츠와 남색 양복을 입고 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 자켓 왼쪽 앞가슴에 수용번호 ‘3617’이 적힌 배지를 착용했다. 재구속 전에는 검은 머리를 가지런하게 올리고 출석했지만, 이날은 흰 머리가 희끗하게 많이 자라고 평소에 비해 머리도 짧았다.

재판부가 성명을 묻자 윤 전 대통령은 작은 목소리로 “윤석열입니다”라고 답했다. 재판부는 생년월일, 주소지를 확인했다. 이어 “국민참여재판을 희망하지 않느냐”고 묻자 고개를 끄덕였다. 재판부는 인정신문을 마친 뒤 특검의 공소요지 진술, 피고인 측의 모두진술을 들었다. 윤 전 대통령에 대한 첫번째 공판은 녹화된 뒤 일반에 공개될 예정이다.

재판부는 “특검이 특검법에 따라 재판 중계를 신청했고 오늘 진행하는 제1회 공판기일 절차에 한해 재판 중계를 허가한다”고 설명했다. 내란특검법 11조에 따르면 특별검사가 공소제기한 사건에 대해 특별검사 또는 피고인의 신청이 있을 경우 재판장은 특별한 사정이 없으면 중계를 허가해야 한다. 법원은 법원 자체 영상 장비를 통해 재판 과정을 처음부터 끝까지 녹화한 후 인터넷을 통해 공개할 방침이다.

이날 재판에 출석한 박억수 특검보는 “피고인은 내란 범행 과정에서 헌법상 권력 통제 장치를 무력화했다. 또 내란 범행 이후 헌법 파괴 범행을 은폐하고 무마하려 했다”고 기소 이유를 설명했다. 12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사 중인 내란특검팀(특별검사 조은석)은 지난 7월 윤 전 대통령을 구속기소했다. ▷국무위원 심의 방해(직권남용권리행사방해) ▷비상계엄 선포 후 부서 사후 작출 및 폐기(허위공문서 작성 및 행사, 대통령기록물법 위반, 공용서류손상) ▷외신기자 상대 허위 공보(직권남용) ▷비화폰 정보 삭제 지시(대통령등의경호에관한법률위반교사) ▷체포영장 등 집행 방해(특수공무집행방해, 직권남용, 범인도피교사) 등 혐의다.

윤 전 대통령 측은 내란특검팀이 기소한 혐의에 대해 전면 부인했다. 윤 전 대통령은 비상계엄이 해제된 이후 비상계엄 선포문을 꾸며냈다는 혐의에 대해서는 직접 발언하며 부인하기도 했다. 지난해 12월 6일 강의구 당시 대통령실 부속실장이 계엄선포문을 만들어 김용현 전 국방부 장관, 한덕수 전 국무총리의 서명을 받았다. 하지만 12월 8일 한 전 총리가 ‘또 다른 논쟁을 낳을 수 있으니 없던 일로 하자’고 말해 폐기됐다.

윤 전 대통령 측은 강 전 실장이 작성한 비공식 문건에 불과하며 한 전 총리가 폐기를 지시해 공문서로서의 지위를 상실했다고 주장했다. 이에 대해 재판부게 자세하게 묻자 윤 전 대통령은 “12월 7일 (강 전 실장이) 서명 받으러 왔길래 국방부 담당자가 작성해서 장관에게 올려야지 부속실장이 작성하면 되느냐고 나무랐다. (강 전 실장이) 그냥 갖고만 있겠다고 했다”고 했다. 사후 계엄선포문 작성을 지시한 적이 없다는 취지로 해석된다.

재판부는 주 1~2회 재판을 진행할 방침이다. 윤 전 대통령 측은 피고인 방어권 및 변호인 조력권 보장을 위해 공판기일 간격을 넓게 잡아달라고 요청했지만 재판부는 이를 받아들이지 않았다. 재판부는 “이 재판은 다른 재판에 우선해 신속하게 처리해 1심 재판을 6개월 안에 마무리 하도록 법에 정해져 있다”고 했다.

재판부는 오는 10월 10일 오전 10시 15분께 2회 공판기일을 진행하기로 했다. 이어 10월 17일, 10월 21일, 10월 31일, 11월 4일, 11월 7일, 11월 14일, 11월 18일, 11월 28일, 12월 2일, 12월 12일, 12월 16일, 12월 19일을 공판기일로 지정했다.