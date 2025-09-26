에잇세컨즈·애니 ‘케데헌’ 협업 26일부터 일부점포·SSF샵 판매

삼성물산 패션부문이 운영하는 에잇세컨즈는 넷플릭스 인기 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(이하 케데헌)’와 협업한 상품을 선보인다고 26일 밝혔다.

케데헌은 케이팝 걸그룹이 악령을 물리치고 노래로 세상을 보호한다는 이야기를 다룬 영화다. 역대 넷플릭스 시청 수 1위에 올랐고, OST가 미국 빌보드 차트를 석권할 정도로 선풍적 인기를 끌었다.

에잇세컨즈는 케데헌의 세계관을 패션으로 확장시키면서 국내외 고객들에게 K-패션 선도 브랜드로서의 입지를 강화할 전략이다.

작품 속 걸그룹 ‘헌트릭스’와 보이그룹 ‘사자 보이즈’의 의상에서 영감 받은 디자인을 선보이고, 두 아이돌의 팬들이 열광할 만한 라인업을 기획했다.

협업 상품은 두 차례에 걸쳐 공개된다. 26일 출시되는 1차 상품은 반소매·긴소매 티셔츠, 후드 티셔츠, 볼캡으로 구성된다. ‘헌트릭스’, ‘사자 보이즈’와 까치 ‘서씨’ 캐릭터와 레터링을 디자인에 적용했다. 특히 ‘사자 보이즈’ 영문 레터링 등 일부 그래픽은 한국적인 요소를 담아 새롭게 개발했다.

1차 상품은 에잇세컨즈 명동점·홍대입구역점·에버랜드점과 온라인 쇼핑 플랫폼 SSF샵에서 판매되며, SSF샵에서는 오전 10시부터 구매할 수 있다. 2차 상품은 10월 말 주요 매장에 출시된다. 11월에는 서울 성수동에서 팝업스토어도 연다.

고희진 삼성물산 패션부문 에잇세컨즈 사업부장(부사장)은 “케이팝 데몬 헌터스의 세계관을 입힌 패션을 수많은 팬들이 즐길 수 있도록 이번 협업을 추진했다”며 “앞으로도 국내외 고객들에게 에잇세컨즈를 K-패션 대표 브랜드로 각인시킬 수 있는 다양한 활동을 펼칠 계획”이라고 말했다. 전새날 기자