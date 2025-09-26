‘도쿄게임쇼 2025’ 참가…부스 설치 게임 시연 존·현장 프로그램 운영 5.5m 초대형 LED 제작 체험존도

스마일게이트는 일본 지바현 마쿠하리 멧세에서 열린 ‘도쿄게임쇼(TGS) 2025’에 참가, 공식 부스를 선보이고 업계 관계자들을 맞았다고 26일 밝혔다. 이번 행사는 지난 25일부터 4일간 열렸다.

스마일게이트는 마쿠하리 멧세 전시관 4홀 N08에 전용 부스를 마련하고, 신작 RPG ‘카오스 제로 나이트메어(카제나)’와 ‘미래시: 보이지 않는 미래(미래시)’의 게임 시연 존과 다양한 현장 프로그램을 운영했다.

부스에는 시연 존 외에도 각 게임의 테마에 맞게 포토 존 등으로 구성, 관람객들에게 다채로운 재미를 제공했다.

관람객들은 카제나 부스에서 인기 코스플레이어들이 등장하는 포토 세션에 참가했다. 코스플레이어와 스트리머가 참가하는 스페셜 시연 등을 무대에서 확인했다. 특히 코스플레이어들은 게임 내 상황을 연출한 다양한 테마에 맞춰 등장해 관람객에게 매번 새로운 즐거움을 전해줬다고 스마일게이트는 전했다.

또 미래시 부스에서 관람객들은 김형섭(혈라) AD의 아트의 정수를 느낄 수 있는 5.5m 높이의 초대형 LED로 제작된 ‘엔딩 존’을 체험했다. 이곳에서는 관람객이 직접 입장해 미래시의 캐릭터와 교감했다. 이외에도 인기 버추얼 유튜버 ‘라플라스 다크니스’와 코스플레이어 ‘에나코’가 스마일게이트 부스 무대에 올라 특별 토크쇼를 펼쳤다. 박세정 기자