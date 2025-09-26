KERI, ‘GiOTEC’ 출범…완성차·충전기 기업 협력 구심점 기대

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 전기차 충전 오류를 상시 검증하고 기업 간 호환성 문제를 해결할 수 있는 세계 최초의 시험센터가 문을 열었다.

한국전기연구원(KERI)은 25일 안산분원에서 전기차-충전기 산업 협력의 새로운 장을 열게 될 ‘글로벌 상호운용성 시험센터(GiOTEC)’ 개소식을 가졌다고 밝혔다. 개소식에는 김남균 KERI 원장, 김영식 국가과학기술연구회 이사장, 현대차·기아 이승석 상무, 한국자동차환경협회 정종선 회장, 미국 EVgo 관계자 등 100여 명이 참석했다.

GiOTEC은 전기차와 충전기 제조사들이 원하는 시점에 상호운용성 시험을 진행할 수 있는 상시 플랫폼이다. 기업들은 자사 차량이나 충전기를 센터에 배치해 타 제조사 제품과 자유롭게 호환성을 검증하고 개선 방안을 도출할 수 있으며, 비회원사도 일정 기간 제품을 시험할 기회를 얻는다. 시험 결과는 동의 절차를 거쳐 공유돼 품질 개선과 국제표준 선도에도 기여할 전망이다.

국내외 완성차와 중견·중소 충전기 업체들이 각기 다른 표준 해석으로 충전 오류가 빈번했던 상황에서 GiOTEC은 이해관계자 모두가 협력할 수 있는 구심점으로 평가된다. 특히 향후 PnC(플러그 앤 차지), V2G(양방향 충전) 등 신기술이 본격 도입되면 복잡성이 커지는 만큼 GiOTEC의 역할은 더욱 커질 것으로 보인다.

김남균 원장은 “전기차와 충전기는 하나의 시스템으로 작동하는 만큼 호환성이 곧 경쟁력”이라며 “GiOTEC이 국내 기업 제품의 품질을 높이고 수출 경쟁력 강화에도 큰 힘이 될 것”이라고 강조했다.

한편 KERI는 이날 미국 전기차 충전사업자 EVgo와 충전 인프라 품질 개선을 위한 업무협약(MOU)을 체결해 국내 충전기 제조사의 미국 시장 진출에도 긍정적 영향을 줄 것으로 기대된다.