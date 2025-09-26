확정 분양가 매매예약으로 가격 불확실성 해소, 분양보다 유리한 납부 구조

자유로운 명의변경, 시세 차익 기회 열려…세제 혜택까지

최근 부동산 시장은 고분양가와 대출 규제 강화로 수요자들의 선택지가 점점 좁아지고 있다. 자금 마련 부담은 늘고, 주거 안정성 확보도 쉽지 않은 상황에서 대전 도안신도시에 들어서는 ‘힐스테이트 도안리버파크’ 민간임대 물량이 새로운 대안으로 떠오르고 있다.

힐스테이트 도안리버파크 민간임대는 일반분양에서는 보기 힘든 다양한 혜택을 제공하며 실수요자와 투자자 모두에게 합리적인 해법을 제시한다는 점에서 주목받고 있다. 우선, 확정 분양가 매매 예약 방식을 도입해 수요자들이 장래 시세 변동과 상관없이 안정적으로 내 집 마련 계획을 세울 수 있도록 했다. 사실상 분양상품과 동일한 구조를 가지면서도 리스크를 줄이고, 예측 가능성을 높였다.

또한, 분납 및 매매대금 10% 잔금 유예가 가능해 초기 자금 부담이 크게 낮아졌다. 여기에 취득세, 양도세 등에서 분양보다 유리한 세제 혜택까지 제공된다. 이는 고금리 시대에 자금 부담을 최소화하려는 수요자에게 매력적인 조건이 될 전망이다.

민간임대의 장점 중 하나는 임차인 명의변경의 유연성이다. 힐스테이트 도안리버파크 민간임대는 사업자 승인 시 절차가 간단하고, 타사 대비 자유롭게 명의 변경이 가능하다. 특히 확정 분양가 상품이기에 시세가 오를 경우 프리미엄을 받고 임차인 지위를 승계할 수 있으며, 이때 프리미엄에 대한 양도세가 부과되지 않는다.

아울러 분양 아파트에서 유상 옵션으로 제공되던 일부 인기 옵션을 무상으로 제공한다. 또한, 담보가등기가 아닌 소유권이전가등기 방식으로 권리를 보장해, 입주자가 보다 안정적으로 소유권을 확보할 수 있다. 이 같은 혜택은 분양 상품과 차별화되는 포인트로, 실거주자의 만족도를 높이고 투자자에게는 안정성을 강화해줄 것으로 보인다.

이처럼 힐스테이트 도안리버파크 민간임대는 거주 안정성과 투자 가치를 동시에 충족시키는 드문 사례로 꼽힌다. 실거주자는 확정 분양가와 유리한 납부 구조, 세제 혜택을 통해 안정적인 내 집 마련 전략을 세울 수 있으며, 투자자는 명의변경의 자유로움과 시세 차익 기회를 활용해 자산 가치를 극대화할 수 있다. 단순한 거주 공간을 넘어 다양한 재무 전략을 실현할 수 있는 기회인 셈이다.

부동산 전문가는 “힐스테이트 도안 리버파크는 임대주택의 안정성과 분양상품 수준의 혜택을 동시에 갖춘 드문 사례”라며 “특히 확정 분양가 구조와 유리한 세제 혜택은 시장 불확실성이 큰 시점에서 실수요자와 투자자 모두에게 설득력이 클 것”이라고 전했다.

한편, 힐스테이트 도안리버파크는 현재 임대 물량의 임차인을 모집 중이다. 총 5개 단지, 지하 2층~지상 최고 35층, 총 51개 동, 5,329세대 규모이며, 이중 일반분양 물량을 제외한 전용면적 59~84㎡ 914세대(1∙2, 3∙5단지)가 임대 물량으로 공급된다. 견본주택은 대전광역시 서구 도안동 목원대학교 인근에 위치해 있다.