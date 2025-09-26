65세 이상 분기별로 최대 4만원(연 최대 16만원)

[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시(시장 임병택)가 만 65세 이상 어르신의 교통비 부담을 줄이고 이동 편의를 높이기 위해 ‘어르신 기본교통비 지원사업’을 본격 추진한다.

26일 시에 따르면 이번 사업은 시흥시에 거주하는 만 65세 이상 어르신들에게 실제 사용한 교통비를 분기별로 최대 4만원(연 최대 16만원)을 지원한다. 사전 신청은 오는 11월 3일부터 시작되며, 2026년 1월 1일 이후 사용분부터 적용해 같은 해 4월 말 첫 지급이 이뤄질 예정이다.

신청 초기인 11월 한 달간은 혼잡으로 인한 불편을 최소화하기 위해 출생연도에 따라 신청이 가능한 날짜를 달리해 순차적으로 신청을 진행하며, 12월 1일부터는 출생연도에 관계 없이 신청일 기준 만 65세 대상자이면 언제든지 신청할 수 있다.

교통비 지원 대상은 시흥시를 경유하는 시내버스, 마을버스, 광역버스 이용 시 적용된다. 선불 충전 방식의 G-PASS 카드(농협발급)로 사용한 금액에 한해서 분기마다 농협 계좌로 환급하는 방식이다.

신분증이 꼭 필요하며, G-PASS 카드와 농협 통장을 소지한 경우 함께 지참해야 한다. 신청 시에는 본인이 직접 농협은행 및 지역 농ㆍ축협 지점(총 34개소)을 방문해 신청해야 하며, 대리 신청은 불가하다.

시는 사업의 원활한 추진을 위해 지난 8월 말 관내 농협은행 시흥시지부와 지역 농·축협(북시흥농업협동조합, 군자농업협동조합, 안산농업협동조합, 안양축산농업협동조합, 부천축산농업협동조합, 부천시흥원예농업협동조합)과 업무협약을 체결했다. 협약을 통해 안정적이고 효율적인 사업 운영 체계를 마련하고, 대상자 편의 증진을 도모한다는 방침이다.

한편, 기초생활수급자와 차상위계층의 경우 교통비 지원금이 소득으로 간주될 수 있어, 기존 복지급여에 영향을 줄 수 있다. 이로 인해 급여가 감액되거나 자격이 제한될 수 있으므로, 해당하는 어르신은 신청 전 주소지 행정복지센터의 사회복지담당자와 상담 후 신청 여부를 신중히 결정해야 한다.

임병택 시장은 “이번 기본교통비 지원사업은 어르신들의 이동권을 보장하고, 일상생활의 활력을 높이기 위한 시의 복지정책 중 하나”라며 “많은 어르신이 혜택을 받으실 수 있도록 철저히 준비하겠다”고 밝혔다.

궁금한 사항은 시흥시청 대중교통과를 통해 확인할 수 있다.