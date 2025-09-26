김영진 대한법률구조공단 이사장 59억 신고

[헤럴드경제=신대원 기자] 김상호 대통령비서실 보도지원비서관(춘추관장)이 60억7800여만원의 재산을 신고했다.

정부공직자윤리위원회는 지난 6월 2일부터 7월 1일까지 신분이 변동한 고위공직자 145명의 재산등록 사항을 26일 공개했다.

이재명 정부 출범 이후 신규 재산공개 대상자들과 함께 윤석열 정부에서 근무했던 퇴직자 등이 포함됐다.

김 비서관은 이번에 재산등록 사항이 공개된 현직자 가운데 가장 많은 재산을 신고했다.

김 비서관은 본인과 배우자 명의 서울 광진구 구의동 아파트와 서울 강남구 대치동 다세대주택 등 76여억원을 신고했다.

또 배우자의 현금 5200여만원과 본인과 배우자, 자녀의 예금 3억8000여만원, 그리고 8900여만원의 증권을 보유하고 있었다.

이밖에 자녀가 보유한 2700여만원 상당의 금을 비롯해 본인과 배우자가 소유한 회화와 서화 등 1400여만원 상당의 예술품, 그리고 배우자와 자녀가 보유한 비트코인과 이더리움, 도지코인, 로커스체인 등 1억6300여만원 상당의 가상자산을 신고해 눈길을 끌었다.

김영진 대한법률구조공단 이사장은 59여억원을 신고해 이번 재산공개 현직자 중 두 번째 많은 재산을 보유한 것으로 나타났다.

김 이사장은 본인 명의의 서울 서초구 반포동 아파트와 배우자 명의 서울 구로구 구로동 상가 등 34억6000여만원의 재산을 등록했다.

예금과 증권은 본인과 가족 명의로 각각 15억9000여만원, 12억8000여만원 보유하고 있었다.

이상경 국토교통부 1차관은 56억6000여만원을 신고해 재산공개 현직자 중 3위에 이름을 올렸다.

이 차관은 현재는 소유권 이전을 완료한 본인 명의의 경기 성남 수정구 고등동 아파트와 배우자 명의의 경기 성남 분당구 백현동 아파트를 비롯한 43억2000여만원의 부동산과 본인과 배우자, 모친의 예금 28억9000여만원, 그리고 주택 매도 계약금을 포함한 17억9000여만원의 채무 등을 신고했다.