AI 기반 번역 솔루션 활용 영어·중국어·일본어 등 7개 언어 지원 장애인 고용 기반 광주 ESG 콜센터 개소

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나카드가 외국인 고객을 위한 외국어 채팅상담 서비스를 새롭게 도입한다고 25일 밝혔다.

이번에 선보인 외국어 채팅상담 서비스는 국적과 언어의 장벽을 넘어 보다 많은 손님이 편리하게 금융 상담을 받을 수 있도록 마련됐다.

상담사는 한국어로, 고객은 자국어로 대화하면 AI 기반 번역 솔루션이 실시간으로 번역을 지원하는 방식이다.

현재 영어·중국어·일본어·러시아어·태국어·베트남어·인도네시아어 등 7개 언어로 서비스가 제공되고 있다. 향후 16개 언어까지 확대할 예정이다.

상담 시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시, 하나은행 외국인 전용 일요영업점(전국 16개) 내방 고객을 대상으로 일요일 오전 9시부터 오후 4시까지 운영된다.

하나카드 관계자는 “외국인 고객층의 금융 생활을 지원하기 위해 언어 장벽 없는 상담 환경을 마련했다”며 “앞으로도 차별 없는 금융 서비스를 통해 고객 친화적 ESG 경영을 이어갈 것”이라고 설명했다.

이와 함께 하나카드는 ESG 경영의 사회적 가치 실현 차원에서 광주광역시에 장애인 고용 기반의 ESG 콜센터를 열었다.

이번 개소를 통해 총 12명의 장애인 상담사를 채용했으며 안정적인 일자리 창출과 지역균형발전에 기여할 계획이다. 또한 체계적인 직무 교육과 지속적인 지원을 통해 상담사들의 업무 숙련도를 높이고 만족도를 제고할 방침이다.

하나카드 관계자는 “ESG 콜센터 개소는 사회적 책임을 다하고 취약계층과 함께 성장하기 위한 중요한 발걸음”이라며 “외국인 손님 케어 서비스와 더불어 모두가 행복한 금융 경험을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.