서울 강서구청, ‘반려동물 장례식장 견학’ 참여해보니 갑작스러운 반려동물과 이별 대비위한 프로그램 반려동물 봉안당에 두고, 스톤으로 만들기도

[헤럴드경제=박병국 기자] “00야. 잘가.”

지난 18일 오후 찾은 인천 서구의 한 반려동물 장례식장. 염습실에서는 20대로 추정되는 여성 보호자가 모든 과정을 지켜보고 있다. 흰마스크와 흰 손장갑을 낀 장례지도사의 움직임이 조심스럽다. 알콜솜으로 작은 몸을 닦고, 한지가 깔린 관에 조심히 아이를 눞힌다. 1년 6개월의 고령의 햄스터. 150g의 작은 몸이라 수의를 입히지는 못했다. 손 안에서 뛰어놀던 그 모습 그대로, 햄스터는 마지막을 맞고 있다. 사랑하는 가족의 마지막을 지켜보는 여성의 눈은 울음으로 붉게 충혈돼 있다.

반려동물 장례식장에서 치러진 햄스터 염습과정이다. 반려인구가 늘면서 동물의 장례 절차에 대한 관심도 커지고 있다. 반려견과 반려묘 뿐만 아니라 햄스터처럼 작은 동물도 ‘예’를 다해 보내주고 싶은 마음이 간절하다. 기자는 이날 서울 강서구청의 ‘반려동물 장례 견학’ 프로그램에 참여해, 장례 절차에 대해 둘러봤다. 이 프로그램은 반려동물과의 갑작스러운 이별에 대비하기 위해 기획됐다. 이날 견학에는 기자외에 강서구민 28명이 참여했다.

이 업체에서 하루에 치러지는 15~16건의 동물 장례식이 열린다. 1건 정도는 햄스터와 같은 작은 동물(소동물)이다. 장례식장 관계자는 “거북이, 거미, 앵무새, 파충류 등도 많이 온다”며 “특히 반려 거미를 화장할 때는 (사체가) 모두 사라져 버려 보호자가 당황했던 적이 있다”고 말했다.

햄스터의 보호자는 오후 2시께 사체가 담긴 통을 들고 장례식장을 찾았다고 한다. 햄스터는 보호자가 장례절차를 안내받는 동안 임시안치관에 안치됐다. 보호자는 상담실에서 유골함, 봉안 등의 안내를 받았다. 이후 이어지는 염습과정, 햄스터의 몸무게는 소동물로 분류돼 수의를 입히지는 못했다. 장례식장 관계자는 “소동물 보호자들의 일부는 인터넷에서 파는 작은 수의를 입혀 가져오는 경우도 있다”고 말했다.

염습이 끝나면 5분간의 추모절차가 이어진다. 그 다음에는 화장이 진행된다. 앞서 언급한 햄스터는 20분간의 화장절차를 거쳤다. 동물의 크기가 클수록 화장시간은 길어진다. 3㎏ 기준으로 보통 40~50분이 걸린다.

화장은 분골 형태가 일반적이다. 유골을 가루형태로 만드는 것이다. 하지만 최근에는 유골을 ‘스톤(돌)’으로 제작하기도 한다. 젊은 사람 중에 ‘스톤’ 형태를 원하는 사람들이 많다고 한다. 스톤 뿐 만아니라 반려동물의 털 등으로 악세사리를 만들어 가는 사람도 있다. 장례식장 관계자는 “아이를 잊지 못하는 보호자들이 만지고, 느끼고 싶다고 스톤 제작을 주문하는 경우가 많다”고 말했다.

반려동물의 몸무게에 따라 스톤의 갯수는 달라진다. 2~3㎏ 무게의 반려동물의 경우 20~30알 정도 스톤이 만들어진다. 동물 뼈 상태에 따라서 갯수는 달라진다. 뼈가 단단할 수록 더 많은 스톤이 나온다.

햄스터의 경우 이날, 3알의 스톤으로 만들어져 보호자의 품으로 돌아갔다. 무게가 적어 스톤 제작 시간은 짧았다. 3㎏ 정도 반려동물을 스톤으로 제작할 경우 3~4주가 소요된다.

화장된 유골이나 스톤은 유골함에 담긴다. 황토, 호두나무 등 유골함의 제질도 다양하다.

유골함을 보호자가 다시 들고가기도 하고, 일부는 장례식장에 있는 봉안당에 두기도 한다.

이 장례식장에도 봉안실이 마련돼 있었다. 건물 2층에 있는 봉안실 안에는 총 6개 층의 봉안당이 있다. 총 220마리의 반려동물을 안치할 수 있는 규모다. ‘C-405 ‘똘이(가명)’ 25.06.26~26.05.25’, ‘C-306 ‘해피(가명)’ 23.10.18~24.10.17’ 가로 세로 가각 30㎝ 규모의 봉안실에는 반려동물의 생몰연도와 이름이 적혔다. 반려동물의 사진과, 평소 입고 덮던, 담요와 옷들이 각 봉안실마다 놓였다. ‘건강한치즈’, ‘먹는 치약’ 등 등 반려동물이 평소에 먹던 음식이 놓인 봉안실도 눈에 띈다.

6개 층 중 3~5층은 ‘프리미엄실’이다. 보호자가 손을 뻗으면 닿을 수 있는 곳이라서다. 접근이 쉽지 않은 1 층과 6층은 일반실이다. 프리미엄실은 1년계약에 30만원, 일반실은 20만원 정도다. 봉안실 계약기간 1년이다. 이 업체는 현재 178개 정도가 차 있었다.

실외로 나오자 인형과 반려동물의 사진이 걸려 있는 철제 펜스가 눈에 들어온다. 펜스곳곳에는 “삐삐(가명)야!. 차가 없는 그 곳에서 더 신나게 행복하게 뛰어놀으렴.” “그곳에는 아프지말고 행복하게 잘 지내렴.” 반려동물을 추모하며 쓴 메모도 붙어 있다. 이곳은 산골장을 진행하는 ‘하늘 놀이터’다. 산골장은 분골을 뿌리는 형태의 장례다.

철제 팬스안에는 돌로 만든 재단이 마련돼 있다. 이곳에 반려동물의 유골을 뿌린다. 장례 업체 관계자는 “혼자 지냈던 반려동물이 죽은 후 친구들과 함께 뛰어놀라는 염원이 담긴 곳”이라고 말했다. 유골량이 많아지면 1년에 한번씩 유골이 담긴 흙을 모아 반려동물의 무덤을 산골장 뒤편에 만들어 준다. 수목장은 지정된 나무 1그루에 한 반려동물의 유골함을 뭍어주는 장묘 방법이다. 1년~2년 단위로 수목장 안장 계약을 하게된다.

장례 비용은 3㎏ 동물 기준으로 40~50만원이 든다. 유골을 스톤으로 제작할 경우 비용은 90~100만원 선이다. 장례식 비용은 상담과정에서 안내받은 ‘반려동물 장례식 동의서’에 자세히 나와있다. 염습, 맞춤삼배수의, 화장방법 등에 따른 가격은 반려동물의 무게별로 다르다. 친환경 자연분해수목함, 방습·항균 기능성 유골함, 호두나무 유골함 등을 선택할 수 있다.

이날 견학에 참여한 정모(58) 씨는 “반려동물이 죽으면 당황할 것 같아 이에 대비하기 위해 오늘 견학 프로그램을 신청했다”고 말했다. 반려동물 견학을 위해 이날 연차를 사용했다는 김모(31·여)는 “평소 아이의 죽었을 경우 어떻게 대처할지에 대한 고민을 많이 했다”며 “이날 유골함에 대한 정보가 가장 유익했다”고 말했다.

반려동물 시장이 커지면서 장례 사업 시장 역시 확대되고 있다. 국가동물보호정보시스템이 지난 5월 발간한 ‘2024년 반려동물 보호복지 실태조사’결과를 보면 동물장묘업체는 직전해에 비해 12.2%(9개소)가 늘어난 83개가 운영중이다. 지난 2022년 부터는 반려동물 장례식장을 찾기 힘든 반려가족을 위해 ‘차량을 통한 이동식 동물장묘업’도 규제샌드박스를 통해 일부 허용하고 있다. 반려동물이 죽으면 집 앞까지 차량이 와서, 차안에서 화장을 하고 장례 절차를 진행하는 방식이다.

반려동물의 사체를 처리를 방법에 대한 사람들의 생각도 바뀌고 있다. KB경영연구소의 ‘2023년 한국 반려동물 보고서’에 따르면 반려동물의 죽음을 경험한 반려가구의 58.7%는 반려동물을 ‘직접 땅에 매장’했다. 하지만 앞으로 반려동물 장례를 어떻게 치를 것인지에 대한 답변으로는 ‘화장 후 수목장’(30.0%)이나 ‘메모리얼스톤’(15.0%), ‘봉안당에 안치’(10.9%), ‘자택 내 보관’(8.6%) 등의 장례절차를 고려하고 있었다.