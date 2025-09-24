경북도, 포스텍과 공동으로 미래 반도체 산업의 핵심 와이드밴드갭(WBG) 전력반도체 개발 거점 마련

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항시가 경상북도, 포스텍과 손을 맞잡고 미래 반도체 산업의 핵심 거점이 될 첨단 제조혁신 테스트베드센터의 첫 삽을 떴다.

24일 지곡동 나노 융합기술원 인근 부지에서 진행된 착공식에는 이강덕 포항시장, 김학홍 경상북도 행정부지사, 김일만 포항시의회 의장, 경상북도의회 이칠구·서석영 의원, 김성근 포스텍 총장, 안수진 삼성전자 부사장 등 R&D 기관장과 관계자 100여 명이 참석해 지역 산업의 새로운 이정표를 축하했다.

총사업비 487억 원이 투입되는 이번 센터는 지하 1층, 지상 6층 규모로 조성되며, 2027년 초 준공을 목표로 하고 있다.

특히 센터는 기존 실리콘 기반 반도체의 한계를 뛰어넘는 와이드 밴드갭(WBG) 전력반도체 소재 개발의 중심 역할을 맡게 될 예정이다.

이 기술은 인공지능(AI) 데이터센터의 전력 효율을 높이고, 자율주행차의 전력 관리를 최적화하는 등 미래 산업의 핵심 동력으로 주목받고 있다.

센터가 완공되면 지역 중소·벤처기업에 첨단 장비와 제조 공간을 지원하고, 수도권의 우수 기업을 유치하는 데도 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

현재 10여 개의 반도체 관련 기업들이 이미 입주 의향을 밝히며 높은 관심을 보인다.

이번 사업을 통해 830억 원의 생산유발효과와 300억 원의 부가가치유발효과, 그리고 200여 명의 고용 창출이 예상돼 침체한 지역 경제에 활력을 불어넣을 전망이다.

이강덕 시장은 “첨단 제조 기술을 확보하고 혁신 산업을 선도하는 도시로 자리매김해 찬란한 지방 시대를 포항이 주도해 나가겠다”고 포부를 밝혔다.

포항시와 포스텍은 이미 지난해 산업통상자원부 공모사업에 선정돼 반도체·배터리 특성화대학원을 개원하는 등 미래 반도체 인재 양성에도 적극적으로 나서고 있다.